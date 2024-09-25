Російська влада витратить майже $119 мільйонів на захист аеропортів від безпілотників

Уряд Росії збирається в найближчі два роки витратити 11 млрд руб. на захист державних та приватних аеропортів від нальотів дронів.

Це випливає з оновленої версії федерального проєкту "Розвиток інфраструктури, забезпечення безпеки та формування спеціалізованої системи сертифікації безпілотних авіаційних систем", передає The Moscow Times.

Згідно з документом, до 2028 року системами антидронового захисту має бути оснащений 31 великий аеропорт Росії. Зокрема, йдеться про 20 аеропортів у федеральній власності та 11 – у приватній. Втім, конкретний список аеропортів, що отримають ці кошти, не наводиться.

За планом, наступного року від дронів має бути захищений один аеродром із "віднесених до об'єктів транспортної інфраструктури повітряного транспорту І категорії", що знаходиться у федеральній власності.

На це планують направити 966 млн руб. У 2026 році на захист ще 10 таких аеропортів можуть виділити майже 9,7 млрд руб. Фінансування для решти 20 аеропортів не вказано.

За підсумками реалізації проєкту влада Росії розраховує підвищити оснащеність аеропортів федерального значення антидроновим захистом з 3% у 2025 році до 100% у 2030.

На даний момент деякі російські аеропорти вже оснащені обладнанням для боротьби з безпілотниками, наприклад, аеропорт "Сочі", або тестують системи захисту від дронів, як "Домодєдово".

За даними Росавіації, 31 аеропорт у Росії має першу категорію (серед них "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво"), ще 21 – другу.

Мінтранс Росії навесні цього року доручив посилити заходи щодо захисту аеропортів та об'єктів транспортної інфраструктури першої та другої категорій, тобто з найбільшими ризиками зовнішнього незаконного втручання або з високим потенціалом збитків у разі здійснення атак.

Як повідомлялся, в середині липня в Курській області в Росії внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на заводі низьковольтної апаратури.

Уранці 13 липня внаслідок атаки безпілотника спалахнула нафтобаза у Ростовській області Росії. За даними чиновника НАТО, українські атаки скоротили обсяг нафтопереробки в Росії на близько 17%.

Раніше, у ніч проти 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинилися електропідстанція у місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.