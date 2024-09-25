Зеленський заявив про знищення Росією майже всіх ТЕС та ГЕС в Україні

Росія знищила всі теплові електростанції в Україні та майже всі гідростанції, що може спричинити відсутність опалення для мільйонів українців наступної зими.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні Росія знищила всі наші теплові електростанції і більшу частину наших гідроенергетичних потужностей. Так Путін готується до зими, сподіваючись змучити мільйони, мільйони українців, прості сім'ї, жінок, дітей, прості міста, прості села. Путін хоче залишити їх у темряві і холоді цієї зими, змусивши Україну страждати і здатися", – сказав Зеленський.

Він додав, що Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, внаслідок цього "потенційно мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку".

Президент наголосив, що Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту,

"Наразі Запорізька атомна електростанція залишається окупованою російськими військами, на жаль, і вона перебуває під загрозою ядерного інциденту. Це головне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо, і в світі. Ось чому в представленій мною Формулі миру першим пунктом іде ядерна безпека", – завив Зеленський.

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Як повідомлялося, раніше Зеленський також заявив, що цієї осені Росія готується атакувати три атомні електростанції в Україні, щоб зруйнувати українську енергетичну систему.