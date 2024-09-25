Офіс генпрокурора знову намагається заблокувати експорт продукції Ferrexpo до ЄС, – заява компанії

Офіс генерального прокурора втретє подав клопотання до Печерського райсуду Києва щодо арешту залізничних вагонів Ferrexpo. Компанія, яка контролює Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК на Полтавщині, вважає ці дії незаконними та попереджає про катастрофічні наслідки для економіки країни через неможливість експорту продукції до Європи.

Про це йдеться в заяві компанії.

У Ferrexpo зазначають, що через блокування вагонів європейські клієнти можуть перейти на російську сировину, яка не перебуває під санкціями. Це загрожує втратою не лише валютних надходжень до України, але й позицій на міжнародному ринку.

Раніше, у жовтні 2023 року, вже було арештовано 2382 вагони Ferrexpo на вимогу Офісу генпрокурора.

Печерський районний суд зняв арешт у квітні 2024 року, визнавши рішення безпідставним, але за час арешту Полтавський ГЗК зазнав збитків на суму 103,3 млн грн.

Ferrexpo стверджує, що подання нового клопотання є незаконним, оскільки Печерський суд більше не має юрисдикції у цій справі. Це пов'язано з тим, що обвинувальний акт уже передано до іншого суду, і відповідно до статті 170 КПК України, подальші клопотання щодо арешту майна мають розглядатися тим судом, який займається розглядом справи по суті.

Розгляд нового клопотання про арешт вагонів призначений на 26 вересня в Печерському суді.

"Підприємство вкотре закликає прокурорів Офісу генерального прокурора припинити незаконні, протиправні дії, які не відповідають законодавству, державним інтересам і спрямовані на створення перешкод для господарської діяльності підприємства, та відкликати подане клопотання про арешт", – йдеться у зверненні Ferrexpo.

Нагадаємо, 24 вересня Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт проти посадовців Полтавського ГЗК та представників інших приватних підприємств, яких звинувачують у незаконному заволодінні корисними копалинами на суму 380 млн грн.

У Ferrexpo зазначають, що слідство називає корисною копалиною "щебенем" відходи переробки залізної руди – гранульований відсів. На підприємстві відкидають звинувачення.