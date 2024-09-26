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Новини
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Норвегія почала відмовляти у захисті деяким категоріям українців

норвегія

Норвегія відмовила у тимчасовому захисті декільком українцям, які або походять з "безпечних" регіонів, або не мешкали в Україні на момент вторгнення Росії у 2022 році.

Як пише NRK, уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії як для українців, так і для біженців з інших країн, передає Європейська правда.

За словами міністерки юстиції Емілії Енгер Мель, Норвегія зіткнулася з кризою біженців.

"Ми повинні повернутися до конкретних заходів. Але немає сумнівів, що може бути посилення (економії)", – заявила вона.

Навесні уряд оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, зокрема через те, що так багато з них прибули до Норвегії з початку війни в лютому 2022 року.

"У нас понад 80 тисяч українців у Норвегії. Це більше ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує", – сказала вона.

Кільком українським біженцям вже було відмовлено у наданні притулку, підтвердила Мель в інтерв'ю NRK. Водночас нікого поки не висилають примусово. 

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У травні стало відомо, що уряд запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців. Це стосувалося, зокрема, тих, хто не був на батьківщині, коли почалася війна.

Тоді головне правило колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджене на початку війни, перестало діяти.

Це означає, що ті, хто не відповідає вимогам колективного захисту, не отримають посвідку на проживання. Зокрема, це стосується тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію.

Також це зачепило тих, хто приїхав з регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. На початку вересня був розширений список регіонів, які вважають безпечними: Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області.

"Це власна оцінка міграційного відомства, але я думаю, що вона правильна в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії відбуваються не так часто", – зазначила Мель.

Українці з інших областей все ще мають право на колективний захист. Але Мель не відповіла, чи буде це правило діяти наступного року.

"Ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Наразі він триває, тому що війна все ще триває", – сказала вона.

Українці в Норвегії

Наприкінці травня Директорат із питань імміграції (UDI) Норвегії розпочав індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку повномасштабної війни не проживали на батьківщині.

Зокрема, 800-1000 українцям можуть запропонувати залишити Норвегію. Країна вже зробила кілька кроків, щоб більше контролювати приплив українських біженців.

На початку червня стало відомо, що Норвегія знову посилила правила стосовно біженців із України.

Так, громадяни України, котрі мали в Норвегії дозвіл на тимчасовий колективний захист від війни, але в яких цей дозвіл було відкликано або не продовжено, не можуть згодом знову його отримати.

11 березня 2022 року уряд Норвегії запровадив схему тимчасового колективного захисту для переміщених осіб із України. Ця схема означає, що особам, які підпадають під її дію, надається посвідка на проживання за спрощеною процедурою і без індивідуальної оцінки.

Автор: 

біженці (697) мігранти (433) Норвегія (256)


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Топ коментарі
+24
Правильно роблять ...бо ті хто повиїжали під шумок ...майже всі лекторат зеленського...і досі топять за нього ...хай вертаються, та захищають свій вибір !!!
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26.09.2024 11:11
+14
Більшість це якраз ватна та кацапська публіка, яка топить за *****.
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26.09.2024 11:17
+12
Так повинні робити всі уряди країн, які дали притулок біженців з України.
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26.09.2024 11:14
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Правильно роблять ...бо ті хто повиїжали під шумок ...майже всі лекторат зеленського...і досі топять за нього ...хай вертаються, та захищають свій вибір !!!
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26.09.2024 11:11 Відповісти
Більшість це якраз ватна та кацапська публіка, яка топить за *****.
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26.09.2024 11:17 Відповісти
Як на мене, межа між х*йлом та зеленським стерлася ...🤡 втопив Україну ,на пару з кремлем і це факт !
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26.09.2024 11:26 Відповісти
Меда є. Але по різні боки від неї однакове лайно.
Тільки зі сторони ***** купа побільше, а зі сторони ЗЄ купа поменше.
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26.09.2024 11:30 Відповісти
Тада.
Насрати та з'їбатися - принципова позиція "какаяразніц".
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26.09.2024 11:24 Відповісти
Пише чувіха з Німеччини ?)))
В мене серед знайомих виїхали всі любителі руцкого разом з любителями сивочолого - що тепер ?
А ну і всі кого знав, правда там до 10 людей, з західної України
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26.09.2024 11:53 Відповісти
руцкій мир це зелена наволоч.
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26.09.2024 12:42 Відповісти
https://biz.censor.net/user/594393 це бот подоляцький. реєстрація 25 вересня 2024 рік.
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26.09.2024 20:44 Відповісти
Так повинні робити всі уряди країн, які дали притулок біженців з України.
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26.09.2024 11:14 Відповісти
Логічно.
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26.09.2024 11:22 Відповісти
ну "безпечний" це умовне поняття. Немає в Україні зараз безпечних регіонів((, на жаль.
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26.09.2024 12:07 Відповісти
Правильно роблять якби всі країни вигнали
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26.09.2024 12:09 Відповісти
Так не виганяють навіть у Норвегії. Дають можливість перейти на інші види на проживання.
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26.09.2024 13:26 Відповісти
Норвегія не гумова, бюджет не бездонний, доведеться фільтрувати.
Але як бути з ісламістами? Вони ж у разі відмови і джихад можуть підняти.
Їм, певно, без змін залишать.
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26.09.2024 12:21 Відповісти
У маленькій по населенню нафтогазовій Норвегії бюджет таки бездонний.
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26.09.2024 14:20 Відповісти
Там жорсткі ліміти. Надприбутки йдуть у фонд національного добробуту, а від безумовного базового доходу відмовився сам народ.
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26.09.2024 14:23 Відповісти
Перейдуть на інші документи проживання. Проблема прямо.

Цікаво чи можна на думку їх міграційної служби запхати всіх у західноукраїнські області. Вони ж не резинові.
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26.09.2024 13:23 Відповісти
Правильно, хай львів"яни повертаються до Львова і виганяють біженців зі своїх зданих в оренду квартир харків"янам, херсонцям, маріупольцям. Хай біженці купують собі квартири у Львові, досить жити на орендованих! Біженці мають гроші, повлаштовувались вже за два роки на роботи у Львові, заробили!
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26.09.2024 21:19 Відповісти
Останні 4 роки я працюю на Норвегію. У своєму житті більш порядних людей - не зустрічав.
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27.09.2024 09:01 Відповісти

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