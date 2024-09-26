Норвегія почала відмовляти у захисті деяким категоріям українців

Норвегія відмовила у тимчасовому захисті декільком українцям, які або походять з "безпечних" регіонів, або не мешкали в Україні на момент вторгнення Росії у 2022 році.

Як пише NRK, уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії як для українців, так і для біженців з інших країн, передає Європейська правда.

За словами міністерки юстиції Емілії Енгер Мель, Норвегія зіткнулася з кризою біженців.

"Ми повинні повернутися до конкретних заходів. Але немає сумнівів, що може бути посилення (економії)", – заявила вона.

Навесні уряд оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, зокрема через те, що так багато з них прибули до Норвегії з початку війни в лютому 2022 року.

"У нас понад 80 тисяч українців у Норвегії. Це більше ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує", – сказала вона.

Кільком українським біженцям вже було відмовлено у наданні притулку, підтвердила Мель в інтерв'ю NRK. Водночас нікого поки не висилають примусово.

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У травні стало відомо, що уряд запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців. Це стосувалося, зокрема, тих, хто не був на батьківщині, коли почалася війна.

Тоді головне правило колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджене на початку війни, перестало діяти.

Це означає, що ті, хто не відповідає вимогам колективного захисту, не отримають посвідку на проживання. Зокрема, це стосується тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію.

Також це зачепило тих, хто приїхав з регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. На початку вересня був розширений список регіонів, які вважають безпечними: Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області.

"Це власна оцінка міграційного відомства, але я думаю, що вона правильна в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії відбуваються не так часто", – зазначила Мель.

Українці з інших областей все ще мають право на колективний захист. Але Мель не відповіла, чи буде це правило діяти наступного року.

"Ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Наразі він триває, тому що війна все ще триває", – сказала вона.

Українці в Норвегії

Наприкінці травня Директорат із питань імміграції (UDI) Норвегії розпочав індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку повномасштабної війни не проживали на батьківщині.

Зокрема, 800-1000 українцям можуть запропонувати залишити Норвегію. Країна вже зробила кілька кроків, щоб більше контролювати приплив українських біженців.

На початку червня стало відомо, що Норвегія знову посилила правила стосовно біженців із України.

Так, громадяни України, котрі мали в Норвегії дозвіл на тимчасовий колективний захист від війни, але в яких цей дозвіл було відкликано або не продовжено, не можуть згодом знову його отримати.

11 березня 2022 року уряд Норвегії запровадив схему тимчасового колективного захисту для переміщених осіб із України. Ця схема означає, що особам, які підпадають під її дію, надається посвідка на проживання за спрощеною процедурою і без індивідуальної оцінки.