Байден анонсував збільшення допомоги Україні. Reuters пише про зброю на $8 мільярдів

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв збільшити військову допомогу. ЗМІ пишуть про пакети на $8 млрд.

Про це повідомили у Білому домі. Також про це пише Reuters з посиланням на двох американських посадовців, передає Європейська правда.

"Президент Байден поінформував президента Зеленського про те, що він розпорядився про збільшення безпекової допомоги Україні з боку США, про що буде публічно оголошено завтра (26 вересня), і що це допоможе Україні здобути перемогу", – заявили у Білому домі за результатами зустрічі президентів.

За даними Reuters, США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад $8 млрд. Це станеться у четвер під час візиту Зеленського до Вашингтона.

Зокрема, адміністрація Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати $5,6 млрд військової допомоги Україні до 30 вересня – кінця федерального фінансового року, коли закінчується термін дії повноважень президента на вилучення озброєнь з запасів Пентагону.

Білий дім планує повідомити Конгрес про те, що буде оголошено про скорочення запасів американської зброї на цю суму. Що увійде до пакету, ще остаточно не вирішено, зазначили посадовці.

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Друге оголошення, заплановане на четвер, стосуватиметься допомоги на суму $2,4 млрд у межах програми "Ініціатива сприяння безпеці України", яка дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній, а не брати її з американських запасів.

Ця допомога включатиме боєприпаси, зброю для боротьби з безпілотниками та матеріали для підтримки виробництва боєприпасів в Україні, повідомив один з американських посадовців.

Раніше декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні.

Пізніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати ці понад $6 млрд до 30 вересня.