Велика Британія вперше запровадила санкції проти суден, які возять російський скраплений газ

Велика Британія ввела санкції проти п'яти суден і двох компаній, що працюють у російському секторі скрапленого природного газу, включно з проєктом "Арктик СПГ-2".

Про це йдеться в повідомленні уряду Великої Британії, передає Інтерфакс-Україна.

"Це перший випадок, коли Велика Британія використовує свої нові повноваження щодо специфікації суден безпосередньо проти суден, що перевозять СПГ. Сьогоднішні дії є продовженням спільних зусиль із союзниками щодо припинення спроб Росії збільшити свої майбутні доходи від продажу енергоносіїв – найважливішого джерела фінансування війни Путіна в Україні", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що Росія планує збільшити свої доходи від скрапленого газу, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%.

"Сьогодні, 26 вересня, Велика Британія здійснила рішучі дії щодо запровадження санкцій стосовно п'яти суден і двох пов'язаних із ними компаній, які беруть участь у транспортуванні російського СПГ, зокрема з флагманського російського проєкту "Арктик СПГ-2", – також ідеться в повідомленні.

Раніше цього року Велика Британія ввела санкції проти "Арктик СПГ-2" разом із союзниками у США та Європейському Союзі.

"Відтоді проєкт був змушений скоротити виробництво. Сьогоднішні дії націлюються на судна й організації, залучені в російський сектор СПГ, які беруть участь у проєктах, важливих для майбутнього виробництва енергії в Росії", – наголошується в документі.

Повідомляється, що Велика Британія запровадила санкції проти 15 суден і організацій, задіяних у російському секторі СПГ.

Зокрема, судна, що підпадають під санкції: "Піонер", "Асьян Енерджі", "Нова енерджі", "Північне небо", SCF LA PEROUSE. Також санкції запроваджують проти компаній, пов'язаних із суднами: OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC – оператор і менеджер PIONEER і ASYA ENERGY та WHITE FOX SHIP MANAGEMENT – оператор і менеджер NORTH SKY.

Проблеми з проєктом "Арктик СПГ-2"

Наприкінці червня цього року повідомлялося, що китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" – "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу в Росії.

У листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.

Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати в грудні 2023 – на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої – у 2026 році.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.

На початку вересня стало відомо, що рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського "Газпрому" щодо розробки арктичних родовищ.