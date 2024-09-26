Німецький парламент збільшив військову допомогу Україні на 400 мільйонів євро

Парламент Німеччини погодив виділення додаткових 400 млн євро на військову підтримку України.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, передає Європейська правда.

Так, Бундестаг погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 млн євро.

"Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в захисті своєї країни", – сказав Гебештрайт.

Раніше стало відомо, що, незважаючи на складну бюджетну ситуацію, уряд Німеччини хоче надати додатково 400 млн євро на військову допомогу для України цього року.

Як повідомлялося, Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро зимової допомоги на тлі продовження російських атак на її інфраструктуру.

Наприкінці липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжить надавати Україні військову підтримку як із власного бюджету, так і разом із партнерами по G7.

До того німецькі ЗМІ повідомляли, що Німеччина не надаватиме Україні допомогу найближчим часом, адже відповідно до поточного бюджетного планування федерального уряду, наразі грошей на це немає. Утім, уже схвалена військова допомога буде поставлена.