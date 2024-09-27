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Новини
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Франція і Німеччина виступили проти плану Єврокомісії про кредит для України на 35 мільярдів євро, – Bloomberg

макрон,шольц

Ініціативу Єврокомісії виділити Україні новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 мільярдів євро (майже $40 млрд), який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, не підтримала низка ключових країн ЄС.

Цей кредит має стати частиною пакету на $50 млрд, над яким працюють країни "Великої сімки" (G7). Єврокомісія запропонувала збільшити частку ЄС до 35 мільярдів євро на випадок, якщо не вдасться виконати умови інших країн G7, але Німеччина, Франція та Італія під час зустрічі представників ЄС у Брюсселі в середу відкинули цю пропозицію, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

Інші країни "Великої сімки", передусім США, готові збільшити свою частку, але вимагають від ЄС внести зміни до санкційної політики, щоб гарантувати, що російські активи у ЄС, прибутки від яких мали б стати основним джерелом погашення кредитів, залишалися замороженими довгий час.

Зокрема, США готові забезпечити $20 мільярдів із загального погодженого G7 пакета на $50 млрд, якщо ЄС змінить режим санкцій проти Росії, щоб зробити його більш передбачуваним. Якщо цього зробити не вдасться, США готові внести меншу суму, розповіли джерела агентства.

Тому ЄС наразі намагається домовитися про коригування своїх санкцій щодо заморожених активів.

Зараз їх потрібно продовжувати щопівроку солідарним рішенням усіх країн ЄС. Єврокомісія закликала країни ЄС збільшити цей період до 36 місяців. Це рішення потребує одностайності всіх членів ЄС, але Угорщина вже запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до виборів у США 5 листопада. Своєю чергою Єврокомісія наполягає, що це рішення необхідно ухвалити до кінця жовтня.

Очікується, що країни G-7 обговорять свої зобов’язання на зустрічі міністрів 25 жовтня. Зустріч лідерів ЄС запланована на 17-18 жовтня, під час неї також обговорюватиметься підтримка України.

Коли новий механізм запрацює, ЄС припинить поточний процес використання доходів від заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні.

Нова позика, як очікується, буде виплачуватися траншами, починаючи з початку 2025 року, і стане доповненням до інших пакетів допомоги.

Читайте також: Новий кредит на 35 мільярдів євро від ЄС: У Мінфіні назвали умови

Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.  

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

Автор: 

Німеччина (1883) Єврокомісія (1086) кредит (3292) Франція (653) Євросоюз (5118)


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Топ коментарі
+14
Наша ВЫДАЮЩАЯСЯ УКРАИНСКАЯ КОРРУПЦИЯ
В Европе столько элитных авто и вилл на море не покупают в мирное время
Сктолько украинцы аъво время войны
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27.09.2024 14:58
+12
Потужно Зеля в ООН з'їздив!
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27.09.2024 14:49
+11
Меньше надо киздеть про переговоры и мир с рашкой. Все боятся что если наступит мир то рашка разморозит свои активы и заберет а кто будет погашать кредиты и платить репарации на триллионы долларов? Нужно ставить вопрос колом что конец войны ето когда рашка побеждена и раздербанена со своими активами, а потомки рашистов до седьмого колена будут выплачивать все убытки и кредиты.
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27.09.2024 14:59
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Потужно Зеля в ООН з'їздив!
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27.09.2024 14:49 Відповісти
На манеже все те же
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27.09.2024 14:54 Відповісти
Треба ще Берлусконі додати. Бо Італія теж відмовилась,просто її скромно в заголовок не винесли. А скільки було захоплення Мелоні.
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27.09.2024 15:50 Відповісти
справа у тому, що ці два діячи були проти України в НАТО. Щодо Сліви, то він з роками перетворився на дрібного злодія, любетеля краденого "Хересу"
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27.09.2024 16:12 Відповісти
Чого ім не заишло?
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27.09.2024 14:54 Відповісти
Наша ВЫДАЮЩАЯСЯ УКРАИНСКАЯ КОРРУПЦИЯ
В Европе столько элитных авто и вилл на море не покупают в мирное время
Сктолько украинцы аъво время войны
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27.09.2024 14:58 Відповісти
Не украінці купляють, а зелень з лавслуг народа, а потім тікають з краіни за наши кошти.
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27.09.2024 16:31 Відповісти
Вы заблуждаетесь
Украина не королевство
У нас парламентско - президентское правление
Президент и парламентарии - выборные должности
На которые попадают не члены королевской семьи
А обычные украинцы
Этим ОБЫЧНЫМ украинцам другие ОБЫЧНЫЕ украинцы делегирует свои права
Что вас не устраивает?
Кто вам мешал выбрать не подонков?
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27.09.2024 16:40 Відповісти
отсутствие неподонков
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27.09.2024 17:08 Відповісти
Меньше надо киздеть про переговоры и мир с рашкой. Все боятся что если наступит мир то рашка разморозит свои активы и заберет а кто будет погашать кредиты и платить репарации на триллионы долларов? Нужно ставить вопрос колом что конец войны ето когда рашка побеждена и раздербанена со своими активами, а потомки рашистов до седьмого колена будут выплачивать все убытки и кредиты.
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27.09.2024 14:59 Відповісти
швидше прилетять іншопланетяни і знищать всіх людей. трільйони іш ти
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27.09.2024 17:51 Відповісти
Як вже писав раніше картина маслом рак, либідь та щука.Чого не скажешь про об'єднання диктаторів. У них як раз повний одобрямс
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27.09.2024 15:03 Відповісти
Танці з бубнами продовжуються. Ну що за підарасня.
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27.09.2024 15:04 Відповісти
Які ж ган....и!!! Щоб їх усіх накрило і побило!!! Вилупки лицемірні і продажні! Ще щось там за корупцію нам тявкають!!!!
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27.09.2024 15:05 Відповісти
прийми пігулку чи випорожнись до форуму, а не на його сторінках... Тільки хронічним ідіотам-зебілам винні всі і усе, але після того як обрали дегенерата та віддали необмежену владу у члін із ОПи.
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28.09.2024 09:55 Відповісти
На даний час, у світовій спільноті ,настав час торгашів і христопродавців з роду Юди.
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27.09.2024 15:08 Відповісти
Цікаво є ще ті, хто думає що Німеччина та Франція будуть за наш вступ до ЄС?
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27.09.2024 15:08 Відповісти
Ну ви ще довго цього 🤡 демона, будете за президента тримати ..? Хто там, з опозиції сміливий ...?!
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27.09.2024 15:11 Відповісти
Нема таких.
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27.09.2024 15:26 Відповісти
Шкода ...
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27.09.2024 15:30 Відповісти
Ккжуть 60% все ще за нього: не на часі і все таке...
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28.09.2024 19:28 Відповісти
Коли років 10 тому Греця попала у фінансову кризу то ЕС виділив її 300 млрд. евро сходу і без всякої болтовні. Просто Захід надіється, що росія навіть проковтнувши Україну так ослабне, що не зможе піти далі. Даремно надіються. Піде і то ще й як.
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27.09.2024 15:29 Відповісти
Тому що Греція могла вийти тоді з єврозони і це міг бути ефект доміно, тому пішли на такий крок, Італії то взагалі тихо надали 1 трлн. євро.
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27.09.2024 15:47 Відповісти
Що найсмішніше, вони сперечаються не про свої, а крадені у кацапів гроші. Ха ха ха. Як тут завжди пише в кінці один веселий тип.
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27.09.2024 15:32 Відповісти
Арештовані активи потрібні в торгах щодо повернення територій, рано чи пізно вони на це підуть, головне підкидати санкцій ,путлер не вічний, воюють вони за свої, 45% їх бюджету йде на війну, економіка стагнує на рівні 2013 року перспективи ніякі. Одна світова фінансова криза і все. Куди реальніший план перемоги ніж кава в Ялті.
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27.09.2024 15:34 Відповісти
У 90-ті жили в повній сраці, але все одно воювали. Тільки винищення може вилікувати кацапів. Священна місія українців.
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27.09.2024 15:47 Відповісти
Перед 90ми були 80ті з рейганівськими санкціями. В 90х воювали але вже на своїй території. От нехай там і воюють.
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27.09.2024 15:52 Відповісти
Україна повинна відплатити кацапам за тисячу років геноциду.
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27.09.2024 15:51 Відповісти
Території не вернуть. Допоки ціна на нафту не впаде до $40 за барель і не подешевшає вдвічі газ рашка матиме гроші на війну. Рашка самодостатня країна.
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27.09.2024 16:01 Відповісти
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27.09.2024 16:30 Відповісти
Все дуже просто. Три новини за сьогодні про те, що в союзників немає грошей для допомоги на 2025 рік, оон немає грошей для допомоги на зиму і ця, яскраво показують що на заході налаштовані війну закінчувати. Ніхто більше не хоче давати гроші мародерам. А після наших виборів вже будуть вирішувати, чи варто допомагати з відбудовою, чи ні. Все залежить від того, кого ми собі знову оберемо у владу.
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27.09.2024 15:47 Відповісти
Закінчувати, чи не закінчувати війну вирішує агресор. Вибори будуть лише тоді , коли дєрмак і Ко будуть впевнені в своїй перемозі. Ми вже живемо в лайт версії рашкостану.
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27.09.2024 15:57 Відповісти
Допоки є чим і ким воювати кацапи будуть продовжувати в якійсь гібридній формі війну до останнього кацапа. "Кацап ето судьба" і чергове ***** повбиває їх на фронтах, остаточно отруїть горілкою та наркотою, або заморить непосильною працею в таборах для того щоб якісь найжорстокіші уйобки вільно несли якусь рашистську ***** під рубіновими "крємльовскімі звьоздамі"...
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27.09.2024 16:09 Відповісти
Українці закінчаться в чотири рази швидше. Принаймі ті, що можуть боротись.
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27.09.2024 16:19 Відповісти
Тим більше, що ця політика дуже вигідна китайцям. Вони використовують кацапів у якості бульдозера, що розчищає для них площадку під будівництво. Потім, всі в білому, приходять миролюбні китайці і починають "стригти купони", використовуючи ослаблену війною країну на свій розсуд.
Кацапам же немає місця за цим столом, від них тхе лайном та смертю. Вони розчищають наступну територію.
Так це працює у Африці.
Першою спробою перенести набутий досвід у Європу й була Україна.
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27.09.2024 16:20 Відповісти
Чому вас всіх так хвилює доля кацапів? На в першу чергу треба думати про українців і Україну. Чому президент Чехії більше переймається за нас ніж ми самі? Чому ненависть до росії переважує любов до України?
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27.09.2024 16:33 Відповісти
Чому вас всіх так хвилює доля кацапів? На в першу чергу треба думати про українців і Україну. Чому президент Чехії більше переймається за нас ніж ми самі? Чому ненависть до росії переважує любов до України?
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27.09.2024 16:34 Відповісти
"Доля кацапів" вже визначена пятьма століттями алкоголізму і рабства. Але вироджуватися тихо вони не можуть і обрали Україну та українців в якості своїх помічників в скоєнні самогубства. Це нагадує "харахірі" тобто "сепукку". Коли вони розпочалм "СВО" вони встромили ножа живіт, а коли тельбухи повивалюються з тіла нам доведеться відтяти голову. Ви можете до нестями "любити Україну", але якщо не знищувати агресивних алкодегенератів з ********** то України не стане. Кацапи це штучне етногенетичне явище яке потрібно розглядати як стихійне лихо. В мене немає ніякої ненависті до кацапів. Ну як можна ненавидіти розумово неповноцінних жертв алкоголізму та дурацької пропаганди або камінець який потрапив у взуття? Це те ж саме що ненавидіти пацюків які залізли в комору або тарганів на кацапській брудній кухні. Вода мокра, сонце світить, вітер дме, а кацапи долбойоби і ********* яких потрібно систематично знищувати як загрозливе і смертоносне стихійно-етнічне явище. Ігнорувати не можна доки вони окуповують нашу землю, а ненавидіти недорозвинутих і убогих западло за визначенням, адже співчуття дурості є прямим шляхом до ідіотизму. Тому потрібно допомагати природі їх ліквідовувати.
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27.09.2024 18:04 Відповісти
Ти що розійшовся, юдо - геноцидник. За всіх не розписуйся
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28.09.2024 09:39 Відповісти
кугуте, йди пір'я обсушувати, а вже потім кукурікало використовуй.
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28.09.2024 10:00 Відповісти
Дефективні зєльоні менеджери задоволено протирають спітнілі долоньки.
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27.09.2024 15:52 Відповісти
Війна з кацапами закінчиться лише тоді коли останній кацап здохне. І по фіг як це станеться: згорить в полумї спровокованої ним війни чи ході громадянської війни за ласі шматки ресурсів після розвалу *********. Але спершу москва, а це агресивані голодранці-паразити", нехай здере з своїх колоній репарації та контрибуції Україні! Я б дуже хотів побачати як саме "прагрєсівниє масквічі" влаштують мародерську "продразвьорстку" чи то "реп-развьорстку" в своїх колоніях видираючи з вух буряток, татарок, вєпсянок та сибірячок сережки і як на це прореагують в колоніях після поразки маскви в Україні...
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27.09.2024 16:00 Відповісти
Що за фантазії? Рашка десятиріччями може вести війну з Україною. Допоки ціни на енергоносії не впадуть хоча б вдвічі.А з зеленим шапіто шанси хоч на щось, що можна назвати перемогою, мізерні. Тільки, якщо в рашкостану якийсь непередбачуваний форс-мажор трапиться.
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27.09.2024 16:06 Відповісти
Уже трапився. СРСР відмудохали таліби в Афганістані та чеченці в "свободной Роzzсії". Сьогодні вони охоче платять данину талібам і чеченцям. Будуть і нам платити. Залишилось їх остаточно відмудохати. Ці агресивні алкодегенерати остогидли всій планеті! - 2% світового ВВП і 100 мільйонів рабів ***** не будуть диктувати свої "хатєлкі" 8 мільярдам населення планети і погрожувати всім "ядерним попелом".
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27.09.2024 16:25 Відповісти
Правильно,це ж кредит,зараз нагребуть грошей,потратять і вкрадуть,а хто віддавати буде?
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27.09.2024 18:00 Відповісти
Все добре. Війна йде у Европу. Макрон з Шольцем намагаються це прискорити.
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27.09.2024 18:13 Відповісти
нарешті своє облича показали ,- все ужимки і прижки то від лукавого,- нікому Україна не потрібна, всі у путлера на підтанцовці
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27.09.2024 20:11 Відповісти
мотузку придбав чи зебіламарафон ще рятує?
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28.09.2024 09:56 Відповісти
А....ААА....ААА..!!!!!!!!!!А!
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27.09.2024 20:31 Відповісти

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