Франція і Німеччина виступили проти плану Єврокомісії про кредит для України на 35 мільярдів євро, – Bloomberg

Ініціативу Єврокомісії виділити Україні новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 мільярдів євро (майже $40 млрд), який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, не підтримала низка ключових країн ЄС.

Цей кредит має стати частиною пакету на $50 млрд, над яким працюють країни "Великої сімки" (G7). Єврокомісія запропонувала збільшити частку ЄС до 35 мільярдів євро на випадок, якщо не вдасться виконати умови інших країн G7, але Німеччина, Франція та Італія під час зустрічі представників ЄС у Брюсселі в середу відкинули цю пропозицію, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

Інші країни "Великої сімки", передусім США, готові збільшити свою частку, але вимагають від ЄС внести зміни до санкційної політики, щоб гарантувати, що російські активи у ЄС, прибутки від яких мали б стати основним джерелом погашення кредитів, залишалися замороженими довгий час.

Зокрема, США готові забезпечити $20 мільярдів із загального погодженого G7 пакета на $50 млрд, якщо ЄС змінить режим санкцій проти Росії, щоб зробити його більш передбачуваним. Якщо цього зробити не вдасться, США готові внести меншу суму, розповіли джерела агентства.

Тому ЄС наразі намагається домовитися про коригування своїх санкцій щодо заморожених активів.

Зараз їх потрібно продовжувати щопівроку солідарним рішенням усіх країн ЄС. Єврокомісія закликала країни ЄС збільшити цей період до 36 місяців. Це рішення потребує одностайності всіх членів ЄС, але Угорщина вже запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до виборів у США 5 листопада. Своєю чергою Єврокомісія наполягає, що це рішення необхідно ухвалити до кінця жовтня.

Очікується, що країни G-7 обговорять свої зобов’язання на зустрічі міністрів 25 жовтня. Зустріч лідерів ЄС запланована на 17-18 жовтня, під час неї також обговорюватиметься підтримка України.

Коли новий механізм запрацює, ЄС припинить поточний процес використання доходів від заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні.

Нова позика, як очікується, буде виплачуватися траншами, починаючи з початку 2025 року, і стане доповненням до інших пакетів допомоги.

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Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".