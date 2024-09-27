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Новини
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Водії на міжнародних рейсах до серпня 2025 року повинні отримати європейську сертифікацію. Як це зробити?. ІНФОГРАФІКА

фура,грузовик

Усі водії, які виконують міжнародні перевезення, з серпня 2025 року будуть сертифіковані за європейськими стандартами. Зокрема, йдеться про отримання так званого "Коду 95", що підтверджує професійну компетентність водія.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

Як зазначається, оновлена в червні 2024 року процедура ліцензування перевізників серед іншого передбачає необхідність проходження профільної підготовки водіями, що виконують міжнародні перевезення вантажів чи пасажирів

У Міністерстві зазначили, що сьогодні в Україні вже 13 тис. водіїв, котрі успішно підтвердили свою кваліфікацію та мають відповідні документи. 

"Кваліфікаційна карта водія – це офіційне підтвердження наявності у водія необхідної кваліфікації для здійснення вантажних перевезень масою понад 3,5 тонни для категорій "C", "D" і "E". Водій отримує це свідоцтво після успішного проходження спеціальних курсів. Свідоцтво видається у формі пластикової картки та дійсне протягом 5 років", – пояснили в Міністерстві.

Так, відповідно до ліцензійних умов, усі водії з серпня 2025 року повинні будуть мати кваліфікаційну картку водія. Отримати її можна на профільних курсах.

Сьогодні в Україні є 21 сертифікований навчальний центр, і загалом ці центри мають 24 навчально-тренажерні класи, що забезпечують таке навчання у Київській, Львівській, Одеській, Дніпровській, Харківській, Вінницькій, Рівненській, Закарпатській, Чернігівській, Чернівецькій областях. 

Триває навчання один тиждень для досвідчених водіїв та від 4 до 8 тижнів – для тих водіїв, які отримали посвідчення водія після 2021 року.

Основна частина курсу, як правило, відбувається онлайн.

як отримати код 95 для водіїв
як отримати код 95 для водіїв
як отримати код 95 для водіїв

Наприкінці серпня повідомлялося, що обсяг автобусних перевезень під час повномасштабної війни зріс у 7-8 разів.

Автор: 

авто (4136) перевезення (645) сертифікат (214) Мінінфраструктури (1376)


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Ясно. Знову башляй.
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27.09.2024 20:07 Відповісти
І що тобі ясно? Хоть знаєш що таке 95 код. То що башляти прийдеться це факт головне аби кардани з поля чи з купленими правами знали що то таке.
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28.09.2024 03:46 Відповісти
З вашим вихованням краще шофером працювати.
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28.09.2024 05:25 Відповісти
Я міжнародник доречі і вже давно маю 95 і знаю для чого він потрібен.
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28.09.2024 08:45 Відповісти

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