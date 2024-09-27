Розтрата на 36 мільйонів: Колишньому директору оборонного підприємства "Новатор" повідомили про підозру

Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру колишньому директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу за фактами створення та керівництва злочинною організацією, службового підроблення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах та легалізації цих коштів.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

"Також підозри отримали заступник директора та ще 8 співучасників злочину. Наразі п'ятеро фігурантів перебувають під вартою, колишній директор – у розшуку", – сказано в повідомленні.

За даними джерел видання ЕП у правоохоронних органах, ідеться про підприємство "Новатор". На момент першої підозри останнім керівником підприємства був Олексій Свістунов.

В Офісі генпрокурора своєю чергою повідомили, що колишньому директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу та трьом його співучасникам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.

Також повідомлено про підозру ще шістьом учасникам злочинної організації, серед них заступник директора держпідприємства та суб'єкти господарської діяльності.

Їм інкриміновано створення злочинної організації, а також участь у ній, службове підроблення, розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 255, ст. 366, ст. 191, ст. 209 КК України).

Деталі справи

За даними слідства, державне підприємство здійснювало удавані поставки обладнання, яке використовується виключно у складі бойових військових літаків Су-27 та Міг-29 та яке спеціально призначене для військового використання компонентів літальних апаратів.

Це обладнання екскерівник оборонного підприємства отримував із необлікованих у встановленому порядку залишків на підприємстві, які були сформовані ще в 90-х роках.

Відповідно до розробленого плану злочинного угрупування, екскерівник підприємства передавав підконтрольним особам відповідне обладнання, а ті своєю чергою оформлювали фіктивні договори закупівлі щодо цього обладнання та підписували відповідні документи для надання видимості законності проведених закупівель.

Таким чином упродовж двох років було проведено 10 оборудок щодо удаваного постачання обладнання військового призначення підприємству вартістю 36 млн грн.

Наразі детективи повідомили про підозру 6 особам, які реєструвалися як суб'єкти господарської діяльності, підписували удавані договори та вчиняли дії щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

На майно організатора та інших співучасників злочину накладено арешти.

Раніше, у грудні 2023 року, правоохоронці повідомили про підозру цьому ексдиректору державного підприємства за фактами службового підроблення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах та трьом особам, які у співучасті з ним вчинили розтрату бюджетних коштів.