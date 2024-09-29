Технологічні перегони: Intel і США до кінця року збираються укласти угоду на $8,5 мільярда

Компанія Intel та уряд США збираються остаточно узгодити пряме фінансування виробника чипів у розмірі $8,5 млрд.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

Як зазначається, обговорення перебувають на просунутій стадії, однак немає гарантій, що вони будуть завершені до кінця 2024 року, до того ж будь-яке поглинання всього або частини бізнесу Intel може призвести до зриву переговорів.

У березні президент США Джо Байден виділив Intel майже $20 млрд у вигляді грантів і кредитів для збільшення обсягів виробництва напівпровідникових чипів на внутрішньому ринку.

Попередня угода передбачала виділення $8,5 млрд грантами й до $11 млрд – кредитами для Intel в Арізоні, де частина фінансування буде використана для будівництва двох нових заводів і модернізації існуючого.

Зазначається, що Qualcomm звернулася до Intel з пропозицією розглянути можливість придбання проблемного виробника мікросхем.

Intel, колись домінуюча у виробництві чипів, поступилася своїми виробничими перевагами конкуренту Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) і не змогла випустити мікросхеми генеративного штучного інтелекту, на яких капіталізуються Nvidia, і AMD.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем.

До того стало відомо, що експорт Тайваню в серпні досяг рекордних $44 млрд через попит на мікросхеми штучного інтелекту.

На початку вересня повідомлялося, що Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем за перше півріччя більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.