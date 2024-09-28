Британське держагентство вперше оштрафувало компанію за порушення санкцій проти РФ

Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії 27 вересня наклало штраф у 15 тисяч фунтів стерлінгів на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти Росії.

Про це повідомили у британському уряді, передає Укрінформ.

Штраф стосувався послуги з управління майном, яку ICSL надала визначеній особі, що підлягає під замороження активів.

Зазначається, що у 2022-2023 роках ICSL здійснила або отримала 26 платежів, пов’язаних із послугами, які надавались підсанкційній особі, попри те, що компанії було відомо, що цими діями вона порушує фінансові санкції Великої Британії.

Унаслідок порушень ICSL отримала штраф у розмірі 15 тисяч фунтів стерлінгів (понад $20 тисяч). Компанія не оскаржувала штраф і сплатила його у повному обсязі, уточнили в уряді.

За даними Bloomberg, накладений штраф на ICSL за порушення санкцій проти Росії був першою подібною практикою для OFSI.

Як повідомлялося, днями Велика Британія вперше запровадила санкції проти суден, які возять російський скраплений газ.