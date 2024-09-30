В Україні фіксують погіршення якості повітря через пил та смог з Росії (оновлено)

У східних та північно-східних регіонах України спостерігається серйозне погіршення якості повітря через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії.

Про це повідомляє Сумський обласний центр з гідрометеорології.

"Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній (російський, – ред.). Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Погіршення стану повітря у Києві вже підтвердили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Однак там причиною цього називають пожежі в екосистемах Київської області.

"Водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу", – додали у КМДА.

Своєю чергою у пресслужбі Міндовкілля уточнили, що станом на 7 ранку на Київщині локалізовано сім випадків пожеж на загальній площі 1,25 га у Вищедубечанській філії ДП "Ліси України". О 10 ранку локалізовано нове загоряння на площі 1,1 га.

У міністерстві також попередили, що до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря.

"Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей. Така ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний", – зазначається у повідомленні.

У Міндовкілля уточнили, що пил потраплятиме в Україну хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря. На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою.

"Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня", – попередили у міністерстві.

Як повідомлялося, у щорічному світовому рейтингу 2023 IQAir World Air Quality Київ увійшов до 30 столиць світу з найкращими показниками стану повітря.