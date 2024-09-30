ЄС має нарешті заборонити російську металопродукцію, вона вбиває європейських виробників, – СЕО "Метінвесту"

Євросоюз має якнайшвидше закрити лазівки для імпорту російських напівфабрикатів, які лишилися після запровадження санкцій, адже Росія використовує свої ресурси, щоб контролювати, нападати та зробити залежними від своєї волі.

Про це генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков заявив на форумі Siderweb 2024, що пройшов у Віченці (Італія), повідомляє пресслужба компанії.

"Зараз ніщо не заважає Росії використовувати напівфабрикати як зброю, якщо вона зрозуміє, що Європа залежна від цих російських товарів. Це одна з причин, чому Європа має намагатися мінімізувати імпорт, наскільки це можливо", – пояснив Риженков.

За його словами, друга вагома причина для припинення російського імпорту – фінансування військової агресії через купівлю продукції з РФ.

"Щоразу, купуючи російські сляби, чавун чи гарячебрикетоване залізо, ви фінансуєте війну проти України. По суті, кожен євро, який ви платите за це, йде на вбивство ще одного українця", – наголосив гендиректор "Метінвесту".

Третя причина для мінімізації імпорту з Росії – субсидування імпорту напівфабрикатів російськими енергетичними компаніями, які продають газ металургам усередині країни дешевше, ніж в Європі, додав Риженков.

"Отже, це дуже субсидований продукт. Ви вбиваєте європейських цивільних", – зауважив управлінець.

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Гендиректор "Метінвесту" зазначив, що компанія не купує російські сляби для європейських прокатних станів – у такий спосіб вона допомагає італійській економіці відродити один із найбільших металургійних активів, який зараз перебуває в скрутному становищі.

"Якби всі інші виробники робили так само, то, можливо, було б набагато легше побудувати нову сталеливарну промисловість в Італії", – зауважив Риженков.

Як повідомлялося, раніше депутати ПАРЄ закликали ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже вона продовжує допомагати російській владі заробляти мільярди євро на фінансування війни проти України. Проте, шляхом маніпуляцій та шантажу, Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.