Комітет Ради рекомендує збільшити на 23 мільярди фінансування Міносвіти в проєкті держбюджету-2025

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує бюджетному комітету збільшити видатки проєкту держбюджету на 2025 рік на Міністерство освіти і науки ще на 23,17 млрд грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що комітет рекомендував, зокрема, збільшити на 244 млн грн фінансування на забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантову підтримку наукових досліджень і науково-технічних розробок, на 20 млрд грн – освітню субвенцію, на 350 млн грн – видавництво та доставку підручників, на 100 млн грн – на видавництво інтерактивних доповнень до підручників, на 50 млн грн – на апробацію підручників.

Ще на 500 млн грн пропонується збільшити субвенції на обладнання кабінетів природничо-математичних дисциплін "Нової української школи", на 1,8 млрд грн – на державне замовлення та державні гранти, на 99,2 млн грн – на провадження діяльності Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), на 21,5 млн грн – на надання освіти для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров'я.

Як повідомлялося, 13 вересня Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік". Зокрема, проєкт державного бюджету передбачає 167,618 млрд грн на фінансування Міністерства освіти і науки.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри