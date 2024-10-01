Керівників банку "Фінанси та Кредит" судитимуть за махінації на понад 600 мільйонів

Правоохоронці завершили розслідування щодо голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" і двох його заступників, яких підозрюють у розтраті понад 608 млн грн банку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що їм інкримінують участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна – ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними розслідування, учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

"Після того, учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником", – йдеться у повідомленні.

Як наслідок, з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. Згодом їх перерахували на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.

Крім того триває розслідування щодо фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом – ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався ДБР.

Як повідомлялося, у травні ДБР повідомило про підозру українському олігарху та ексакціонеру АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, а також ексголові правління банку та двом його заступникам. Підозри оголосили у справі виведення з банку 519 млн грн.

Нагадємо, наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Згодом суд відпустив бізнесмена під заставу.

Але судова палата Апеляційного суду Шамбері визнала неможливою екстрадицію бізнесмена Костянтина Жеваго в Україну, хоча французькі прокурори підтримали позицію української сторони щодо його видачі в суді.

Зрештою, у листопалі Верховний суд Франції відхилив апеляцію українських прокурорів та остаточно відмовив у екстрадиції мільярдера Костянтина Жеваго в Україну.

На сьогодні накладено арешт на майно олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.