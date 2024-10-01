Бізнес прогнозує зростання цін на свою продукцію та зменшення кількості працівників, – опитування

Бізнес у вересні пом’якшив оцінки ділової активності. Водночас підприємства всіх секторів прогнозують здорожчання цін на власну продукцію та послуги.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який у вересні становив 48.7 порівняно з 48.4 у серпні, повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що пожвавлення внутрішнього попиту, збільшення пропозиції товарів, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна робота морського коридору, зростання залізничних перевезень, а також сезонний фактор сприяли поліпшенню очікувань бізнесу.

Натомість стримуючими чинниками залишалися обстріли критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань, підвищення акцизів на пальне, дефіцит робочої сили та пришвидшення темпів інфляції.

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Так, підприємства торгівлі найоптимістичніше оцінили свою діяльність в найближчій перспективі. Цьому сприяли жвавий споживчий попит, достатня пропозиція товарів та розширення ланцюгів постачання: секторальний індекс у вересні становив 52.1 (у серпні – 50.4).

Підприємства промисловості позитивно оцінили майбутні результати своєї діяльності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики: секторальний індекс у вересні становив 50.3 (у серпні – 48.6).

Підприємства будівництва зберегли позитивні оцінки своїх економічних результатів в найближчій перспективі, зважаючи на бюджетне фінансування будівництва доріг й інфраструктури, а також сезонний фактор: секторальний індекс у вересні становив 50.1 порівняно з 50.7 у серпні.

Натомість підприємства сфери послуг зберегли негативні оцінки майбутніх результатів своєї економічної діяльності через дефіцит кваліфікованих кадрів й збільшення витрат бізнесу на оплату праці та альтернативні джерела енергопостачання: секторальний індекс становив 44.6 у вересні (в серпні – 46.5).

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Зазначається, що на тлі посилення темпів зростання закупівельних цін підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, спрогнозували здорожчання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Водночас ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Лише підприємства будівництва не налаштовані на скорочення персоналу. Керівники інших секторів, незважаючи на незначне пом’якшення оцінок, і надалі прогнозують зменшення загальної чисельності працівників, найбільше – у сфері послуг.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 вересня 2024 року. В опитуванні взяли участь 474 підприємства.