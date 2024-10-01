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Новини
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"Результати перевершили очікування": Чеський RegioJet оцінив популярність потяга з Чопа до Праги

чехия,поезд,regiojet

Чеський приватний залізничний оператор RegioJet позитивно оцінює підсумки перших шести місяців курсування поїзда Прага-Кошице-Чоп, який запустили наприкінці березня.

Про це чеська компанія повідомила у коментарі Liga.net.

"Результати перевершили найоптимістичніші очікування", – заявили в компанії.

Так, за перші пів року курсування цим маршрутом скористалися 45 тисяч пасажирів, а середня наповненість потягів перевищила 90%.

Чеський перевізник нагадав, що для пасажирів з України також курсує поїзд Прага-Перемишль-Прага зі зручними пересадками на станції Перемишль на поїзди "Укрзалізниці".

Загалом за дев'ять місяців 2024 року поїздами компанії RegioJet з Чеської Республіки до Перемишля та Чопа скористались понад 175 000 пасажирів.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" планувала запустити рейс Чоп - Прага у партнерстві з RegioJet ще у листопаді 2023 року. Але запуск маршруту відклали: RegioJet вимагав поліпшення комерційних умов.

У листопаді минулого року повідомлялося, що RegioJet розглядає можливість запуску поїзда Київ-Берлін, але головною умовою залишається необхідність реконструкції терміналу на станції Мостиська ІІ.

RegioJet – це другий за величиною автобусний перевізник у Європі після Flixbus та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі. Компанія має ліцензії на роботу в Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії та Польщі

Автор: 

залізниця (828) потяг (1297) Прага (22) Укрзалізниця (4780) Чехія (353)


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Železniční Prázdniny 2024

https://youtu.be/YTt11cMU5K8?si=6oOuvNNkSzu45xxn
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01.10.2024 21:46 Відповісти
Nejlepší úlovky za prázdniny na nový foťák!
https://youtu.be/ycJz68zZam8?si=QJV2y4MQlfT4WNGB
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01.10.2024 21:54 Відповісти
Якийсь крінж про це читати одразу після новини про розстріл орками 16-ти наших полонених... а комусь - комфортних подорожей до Праги. Асталавіста, ділові.
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01.10.2024 21:56 Відповісти
На жаль життя таке.... В телеграмі в каналі одна новина : фото багатоповерхівки після влучання КАБу, слідуюча новина - відкриття нового клубу для розваг.....
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02.10.2024 08:22 Відповісти
Звичайно. Люди оцінили плюси зеленої демократії і її здатність протистояти росіянам.

Всі хто на фронті герої, мій коментар про повну неспроможність зеленої влади управляти людьми.
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01.10.2024 22:44 Відповісти
Добре, що налаштували регіональне сполучення з Європою.
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01.10.2024 22:46 Відповісти
Ще б пак! Такий чудовий лаз для ухилянтів, дизертирів, сикунів, "хворих" і "інвалідів", супроводжуючих "хворих і інвалідів", паразитів і халявщиків усіх мастей на чужі шиї. Щоб здрисьнути зі своєї країни, коли Батьківщина воює, спливає кров"ю і потребує допомоги і захисту своїх синів і дочок.
Ще не опублікували статистику скільки цих сикунів і курвів (у всіх смислах) скористалося потягом щоб записатись на фронт, щоб піти захищати Батьківщину?..
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02.10.2024 09:06 Відповісти
То може вже нарешті замінять цей старий мотлох на комфортний поїзд. Це знущання, а не поїздка. Старі вагони, часто без зарезервованих місць, без зазначених вагонів. З дитиною в цьому потязі їхати не варто.
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03.10.2024 12:21 Відповісти

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