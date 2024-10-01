"Результати перевершили очікування": Чеський RegioJet оцінив популярність потяга з Чопа до Праги

Чеський приватний залізничний оператор RegioJet позитивно оцінює підсумки перших шести місяців курсування поїзда Прага-Кошице-Чоп, який запустили наприкінці березня.

Про це чеська компанія повідомила у коментарі Liga.net.

"Результати перевершили найоптимістичніші очікування", – заявили в компанії.

Так, за перші пів року курсування цим маршрутом скористалися 45 тисяч пасажирів, а середня наповненість потягів перевищила 90%.

Чеський перевізник нагадав, що для пасажирів з України також курсує поїзд Прага-Перемишль-Прага зі зручними пересадками на станції Перемишль на поїзди "Укрзалізниці".

Загалом за дев'ять місяців 2024 року поїздами компанії RegioJet з Чеської Республіки до Перемишля та Чопа скористались понад 175 000 пасажирів.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" планувала запустити рейс Чоп - Прага у партнерстві з RegioJet ще у листопаді 2023 року. Але запуск маршруту відклали: RegioJet вимагав поліпшення комерційних умов.

У листопаді минулого року повідомлялося, що RegioJet розглядає можливість запуску поїзда Київ-Берлін, але головною умовою залишається необхідність реконструкції терміналу на станції Мостиська ІІ.

RegioJet – це другий за величиною автобусний перевізник у Європі після Flixbus та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі. Компанія має ліцензії на роботу в Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії та Польщі