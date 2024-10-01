Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на понад $20 мільярдів, – Мінекономіки

Про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що у фізичному вимірі обсяг експорту з України за перші три квартали 2024 року становив 99,3 млн тон, що на на 36,2% більше ніж за три квартали 2023 року. Водночас вартість українського експорту зросла лише на 6% – до $28,9 млрд.

При цьому у третьому кварталі Україна експортувала 28,2 млн тонн товарів на $9,3 млрд, що на 36% більше за обсягами і на 20,1% – за вартістю, ніж у третьому кварталі 2023 року.

Качка зауважив, що порівняно з минулим роком значно зріс експорт металургійної продукції, цементу, кукурудзи, пшениці, соків та кондитерських виробів.

Водночас імпорт товарів в Україну за 9 місяців склав $49,2 млрд.

"Найбільше грошей ми витрачали на нафту і нафтопродукти ($5,1 млрд), автомобілі ($3,27 млрд), лікарські засоби ($1,4 млрд), телефони/смартфони/планшети ($904 млн), БПЛА ($904 млн), електроенергію ($527 млн)", – додав Качка.

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Як повідомлялося, український експорт за перші шість місяців цього року становив $19,5 млрд, що відповідає показнику першого півріччя 2023 року. Водночас Україна імпортувала за пів року товарів на $31,9 млрд, що на 4,9% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.