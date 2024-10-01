Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на понад $20 мільярдів, – Мінекономіки
Про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він уточнив, що у фізичному вимірі обсяг експорту з України за перші три квартали 2024 року становив 99,3 млн тон, що на на 36,2% більше ніж за три квартали 2023 року. Водночас вартість українського експорту зросла лише на 6% – до $28,9 млрд.
При цьому у третьому кварталі Україна експортувала 28,2 млн тонн товарів на $9,3 млрд, що на 36% більше за обсягами і на 20,1% – за вартістю, ніж у третьому кварталі 2023 року.
Качка зауважив, що порівняно з минулим роком значно зріс експорт металургійної продукції, цементу, кукурудзи, пшениці, соків та кондитерських виробів.
Водночас імпорт товарів в Україну за 9 місяців склав $49,2 млрд.
"Найбільше грошей ми витрачали на нафту і нафтопродукти ($5,1 млрд), автомобілі ($3,27 млрд), лікарські засоби ($1,4 млрд), телефони/смартфони/планшети ($904 млн), БПЛА ($904 млн), електроенергію ($527 млн)", – додав Качка.
Як повідомлялося, український експорт за перші шість місяців цього року становив $19,5 млрд, що відповідає показнику першого півріччя 2023 року. Водночас Україна імпортувала за пів року товарів на $31,9 млрд, що на 4,9% більше, ніж за перше півріччя минулого року.
Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.
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І хто в нас на новеньких лобриджинях іздять під час війни на засідання верховноі зради.
Звичайно - зелень накупила , а потім тікають за кордон. Вже обридло читати, як черговий зелень втік попри законів.
Тілько щось, останій візіт дермака, з своєму куклою зеленью, привів не до розширяння допомоги, а навпаки, до скорочення.
дермак повний дурень, американці вміють рахувати гроші.
49,2(імпорт) / 28,9(експорт) * 41,3(теперішній курс гривні) = 70,3 (реальний курс гривні до долара)
Оце так зробили разом!!