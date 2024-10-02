Пункт пропуску на кордоні з Румунією призупиняв роботу через атаку росіян (оновлено)
У пункті пропуску "Орлівка" були тимчасово призупинені пропускні операції внаслідок удару росіян.
Про це повідомили у Державній митній службі.
"Наразі в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00", – йшлося у повідомленні.
Через майже чотири години митники поінформували про відновлення роботи поромного пункту пропуску.
КПП "Орлівка – Ісакча" – це міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією, розташований у Ренійському районі Одеської області.
Переправа функціонує у форматі поромного сполучення, забезпечуючи пропуск вантажного, пасажирського та легкового транспорту, а також пішоходів.
Як повідомлялося, на світанку 2 жовтня 2024 року війська РФ атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками.
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