​Пункт пропуску на кордоні з Румунією призупиняв роботу через атаку росіян (оновлено)

У пункті пропуску "Орлівка" були тимчасово призупинені пропускні операції внаслідок удару росіян.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Наразі в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00", – йшлося у повідомленні.

Через майже чотири години митники поінформували про відновлення роботи поромного пункту пропуску.

КПП "Орлівка – Ісакча" – це міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією, розташований у Ренійському районі Одеської області.

Переправа функціонує у форматі поромного сполучення, забезпечуючи пропуск вантажного, пасажирського та легкового транспорту, а також пішоходів.

Як повідомлялося, на світанку 2 жовтня 2024 року війська РФ атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками.