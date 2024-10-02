Ukraine Facility: Україна виконала ще два індикатори за програмою ЄС на 50 мільярдів євро

Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та підписане технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення виконання функцій НКРЕКП.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що це два індикатори виконання Плану України з реалізації ініціативи ЄС Ukraine Facility, націлені на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців, а також впровадження реформи ринку електроенергії в межах інтеграції України до європейського енергоринку.

Так, демографічна стратегія України на період до 2040 року визначає конкретні заходи щодо вирішення ключових проблем у напрямку людського капіталу:

покращення ситуації в сфері народжуваності;

зменшення рівня передчасної смертності;

подолання негативних міграційних трендів, зокрема шляхом повернення українців з-за кордону;

активізація на ринку праці максимальної кількості громадян, що можуть працювати;

сприяння активному довголіттю;

створення інфраструктурних та безпекових передумов для покращення демографічної ситуації.

Водночас погоджене технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення функціонування регулятора (НКРЕКП). Це дозволить побудувати систему таким чином, щоб обʼєднати її із системами операторів ринку, платформами інсайдерської інформації, адміністраторами передачі даних і виявляти інформацію, що свідчить про наявність зловживань.

Техзавдання є частиною індикатору стосовно регламенту REMIT – набору європейських правил та практик, який спрямований на попередження зловживань на оптових енергетичних ринках і передбачає відповідальність за маніпуляції учасників на них.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.