Зеленський доручив виділити на оборону у 2025 році 2,22 трильйона. Кабмін вже врахував це у проєкті бюджету

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 2 жовтня "Про пропозиції до проєкту закону "Про державний бюджет на 2025 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Відповідний указ №683/2024 від 2 жовтня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Згідно із затвердженим рішенням РНБО, Кабміну доручено передбачити під час доопрацювання у законопроєкту "Про державний бюджет на 2025 рік" загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 26,3% ВВП для сектору безпеки і оборони України, водночас фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 2 223,04 мільярда гривень.

Зауважимо, що ця сума співпадає з обсягом видатків на оборону і безпеку, передбаченим у проєкті держбюджету на 2025 рік, який Кабмін затвердив 13 вересня.

Крім того, РНБО доручила уряду забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства, а також вжити заходів щодо забезпечення першочергового фінансування окремих пріоритетних напрямків сектору безпеки і оборони.

Водночас органам сектору безпеки і оборони протягом 2025 року доручено вжити заходів щодо:

посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання бюджетних коштів;

забезпечення контролю за дотриманням умов і строків виконання державних контрактів, зокрема станом погашення дебіторської заборгованості, та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості;

організації належної претензійної та позовної роботи з метою скорочення простроченої дебіторської заборгованості.

Як повідомлялося, 14 вересня Кабінет Міністрів вніс до парламенту законопрєкт № 12000 про державний бюджет на 2025 рік. Зокрема, доходи бюджету наступного року очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Фінансування сектора безпеки та оборони заплановано на рівні 2,22 трлн грн, або 26,3% від прогнозованого ВВП. Водночас на підтримку соціально незахищених громадян виділять 419,2 млрд грн, з яких 237,9 млрд грн спрямовується на виплати пенсій.

Щодо макропоказників, то уряд передбачає у 2025 році зниження середнього курсу гривні до 45 грн/$ та підвищення середньої зарплати до 24 389 гривень на місяць.

Утім, передбачається уповільнення зростання ВВП України у наступному році до 2,7% та прискорення інфляції до 9,5%.

