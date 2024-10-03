У Харкові попередили про можливі перебої зі світлом після ворожої атаки
Російські військові вранці 3 жовтня вдарили по передмістю Харкова, унаслідок чого у місті можуть спостерігатися проблеми з електропостачанням.
Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
"Унаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова", – зазначив він.
За даними Харківської ОВА, вранці росіяни атакували Малоданилівську територіальну громаду, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків, господарчі споруди.
Також є троє постраждалих.
Напередодні ввечері ворог атакував Харків керованими авіабомбами, одна з яких дарила по житловому будинку. Постраждали десятеро людей.
