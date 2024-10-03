Бекдор та лобіювання: як Росія обходить санкції, щоб вести війну проти України, – Kyiv Post

Тисячі європейських компаній та підприємців використовують той самий тип лазівок та бекдорів на російський ринок, використовуючи треті країни або дочірні компанії, і таким чином оминають міжнародні санкції лише за кілька бюрократичних кроків, тому санкції мають бути посилені.

Про це пише видання Kyiv Post.

"Інформацію про порушення санкцій такими компаніями можна легко знайти за допомогою розслідувань з відкритим вихідним кодом. Але забезпечення дотримання цих правил та покарання тим, хто стратегічно ухиляється від санкцій, відсутні. Українські офіційні особи та лідери країн-союзників вказали на ці зяючі прогалини. Вони закликали до більш надійної системи міжнародних санкцій та притягнення порушників до відповідальності", – вказує видання.

Зокрема, 12-й пакет санкцій, прийнятий ЄС наприкінці минулого року, відобразив недосконалість санкцій, адже послабив обмеження у деяких галузях замість того, щоб посилити їх.

Наприклад, імпорт російських сталевих слябів європейськими країнами спочатку планувалося повністю припинити до жовтня 2024 року згідно з 8-м пакетом санкцій. Але 12-й пакет продовжив період, протягом якого компанії ЄС могли б знайти альтернативних виробників, до 2028 року з обмеженням імпорту 8,5 млн тонн, вказує видання.

"Фактичні обсяги імпорту російських слябів у період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року виявилися на 32,5% меншими встановленої квоти. Але, незважаючи на це, Єврокомісія не почала переглядати квоту на другий період. Квоти у нових санкціях фактично перевищили нещодавні рівні імпорту через лобіювання з боку європейських виробників: європейські покупці лобіювали такі дозволені обсяги постачання російських слябів, які дозволять їм продовжувати працювати в рамках поточних бізнес-моделей упродовж тривалого часу", – пише Kyiv Post.

Читайте також: ЄС має нарешті заборонити російську металопродукцію, вона вбиває європейських виробників, – СЕО "Метінвесту"

Така ситуація негативно позначається і на конкурентній ситуації на європейському ринку: прокатні заводи, які працюють на російських напівфабрикатах, залишаться у вигіднішому становищі, порівняно з інтегрованими виробниками. Інші ж економісти вказують на проблеми із прийняттям санкційних правил, спричинені лобіюванням у певних потужних галузях.

"На ринку є сильні гравці, які в основному проти цих санкцій. І це підживлює всі обговорення - вони хочуть захистити свою можливість купувати дешеві товари з Росії", – сказала виданню Юлія Павицька, експертка із санкцій Київської школи економіки.

Нагадаємо, Європейський союз за підсумками січня-червня 2024 року імпортував 2,87 млн тонн металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт відповідної продукції сягнули 1,4 млрд євро.

Раніше депутати ПАРЄ закликали ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже вона продовжує заробляє мільярди на війну. Проте, шляхом маніпуляцій та шантажу, Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 млрд євро.