Водіїв вантажівок попередили про можливі обмеження руху на кордоні з Угорщиною

Із 7 до 10 жовтня у межах міжнародного пункту пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, заплановано асфальтування прикордонного мосту через ріку Тиса.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття здійснюватимуть виключно на вантажному напрямку на окремому відрізку мосту.

Роботи триватимуть 7-8 жовтня, з 08:00 до 16:00 (за угорським часом) – ремонт на смузі для в'їзду вантажівок, а також 9-10 жовтня, з 08:00 до 16:00 – ремонт на смузі для виїзду вантажівок.

Митники попереджають, що під час ремонту може бути обмежено проїзд великогабаритного транспорту через міст в обидва напрямки.

Тож перевізників, які обиратимуть перетин кордону у цьому напрямку, закликають врахувати дану інформацію.

Як повідомлялося, з 25 вересня у міжнародному пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, в напрямку виїзду з України тривають ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття.