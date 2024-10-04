"Приватбанк" повторно виставив на аукціон один з найбільших торговельних центрів Дніпра. Раніше він належав Коломойському

Державний "Приватбанк" виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції) торговельний центр "Приозерний" – один із найбільших у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що продаж ТЦ відбувається згідно з програмою реалізації неопераційної нерухомості "Приватбанку".

ТЦ "Приозерний" побудований у 2009 році та є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис кв. м). Він має шість наземних, а також підземний поверх, де знаходиться паркінг та може бути облаштоване укриття для перебування відвідувачів під час повітряної тривоги.

Торговельний центр розташований в центрі міста поруч із Центральним ринком і вокзалами. Також ТЦ на сьогодні єдиний торговельний центр міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну й спортивну зони з басейнами та SPA.

ТЦ залежно від формату й розміру торгових точок може мати до 100 орендарів.

Початкова ціна продажу лота становить 352,74 млн грн з ПДВ. Електронні торги призначили на 16 жовтня 2024 року. Гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна – 17,63 млн грн, який буде зараховано до ціни продажу.

До складу лота входять торговельний центр загальною площею 32 408,7 кв. м та 12 земельних ділянок. Додатково до ціни лота переможець електронних торгів зобов’язаний придбати основні засоби на суму 2,2 млн грн з ПДВ.

У серпні "Приватбанк" уже проводив аукціон з продажу цього ТЦ, тоді стартова ціна становила 430 млн грн.

Як повідомлялося, у квітні Верховний Суд став на бік державного "Приватбанку" у справі про право власності на ТЦ "Приозерний". Пов'язане з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим ТОВ "Місія-1" намагалося відсудити торговий центр ще з 2021 року.