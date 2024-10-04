БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Приватбанк" повторно виставив на аукціон один з найбільших торговельних центрів Дніпра. Раніше він належав Коломойському

Приватбанк виставив на продаж ТЦ Приозерний

Державний "Приватбанк" виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції) торговельний центр "Приозерний" – один із найбільших у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що продаж ТЦ відбувається згідно з програмою реалізації неопераційної нерухомості "Приватбанку".

ТЦ "Приозерний" побудований у 2009 році та є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис кв. м). Він має шість наземних, а також підземний поверх, де знаходиться паркінг та може бути облаштоване укриття для перебування відвідувачів під час повітряної тривоги.

Торговельний центр розташований в центрі міста поруч із Центральним ринком і вокзалами. Також ТЦ на сьогодні єдиний торговельний центр міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну й спортивну зони з басейнами та SPA.

ТЦ залежно від формату й розміру торгових точок може мати до 100 орендарів.

Початкова ціна продажу лота становить 352,74 млн грн з ПДВ. Електронні торги призначили на 16 жовтня 2024 року. Гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна – 17,63 млн грн, який буде зараховано до ціни продажу.

До складу лота входять торговельний центр загальною площею 32 408,7 кв. м та 12 земельних ділянок. Додатково до ціни лота переможець електронних торгів зобов’язаний придбати основні засоби на суму 2,2 млн грн з ПДВ.

У серпні "Приватбанк" уже проводив аукціон з продажу цього ТЦ, тоді стартова ціна становила 430 млн грн.

Як повідомлялося, у квітні Верховний Суд став на бік державного "Приватбанку" у справі про право власності на ТЦ "Приозерний". Пов'язане з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим ТОВ "Місія-1" намагалося відсудити торговий центр ще з 2021 року.

