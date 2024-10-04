БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
634 1

На Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагаченні на мільйони доларів. ФОТО

На Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагачені на мільйони доларів

Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду у Хмельницькій області.

Обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців провели в межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено $100 тис., а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців правоохоронці знайшли майже $5 млн 244 тис., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично всюди – у шафах, шухлядах, нішах.

На Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагачені на мільйони доларів

Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького.

На Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагачені на мільйони доларів

На Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагачені на мільйони доларів

За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже $2,3 млн.

Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення – ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

Автор: 

ДБР (511) незаконне збагачення (48) ухилянти (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відкупиться чи звільнять?
показати весь коментар
04.10.2024 14:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 