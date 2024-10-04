На Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагаченні на мільйони доларів. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду у Хмельницькій області.

Обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців провели в межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено $100 тис., а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців правоохоронці знайшли майже $5 млн 244 тис., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично всюди – у шафах, шухлядах, нішах.

Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького.

За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже $2,3 млн.

Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення – ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.