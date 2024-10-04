Тариф на вантажні залізничні перевезення не має бути обтяжений сторонніми послугами, – експерт

Тариф на вантажні залізничні перевезення повинен формуватися на основі собівартості перевезення, і не включати сторонні послуги, які споживач не отримує. Саме на такому підході має ґрунтуватися тарифоутворення в УЗ.

Про це розповів експерт, директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи ініціативу "Укрзалізниці" щодо гармонізації вантажних тарифів для різних класів вантажів.

"Тариф на перевезення має формуватися, виходячи з собівартості цього перевезення, тобто, вартості перевезення для Укрзалізниці. Клієнт має платити лише за той сервіс, який він споживає. Це можна було би ввести на базі підвищуючих коефіцієнтів – наприклад, якщо підприємство повністю бере на себе формування повного потягу, а "Укрзалізниці" фактично потрібно лише подати магістральний локомотив, то це послуга, яка для "Укрзалізниці" набагато вигідніша.

Відповідно, вона має коштувати дешевше, ніж коли "Укрзалізниця" збирає той самий повноцінний потяг через повагонні відправлення на різних станціях. Натомість та система, що існує сьогодні – це фактично "середня по лікарні", коли в один бюджет скидаються всі витрати, а потім діляться. І вона дійсно викликає питання", – зауважив експерт.

Він зазначив, що в Європі ця система тарифоутворення істотно відрізняється: там, з одного боку, є плата за інфраструктуру, тобто, доступ до колій, і ця сума є однаковою. Водночас, там є конкуренція на ринку перевезень, і перевізники самі визначають ціну за перевезення.

"Коли європейський перевізник виставляє клієнту ціну, він керується тими витратами, які він несе. І, звичайно, перевізнику набагато простіше працювати з клієнтом, який має стабільний великий вантажопотік без сезонних коливань, і який не вимагає додаткових операцій по формуванню чи по збиранню вантажопотоку з різних точок. Такому клієнту перевізник запропонує клієнту найдешевші і найкращі умови", – пояснив Вовк.

В Україні ж ринок у сегменті перевезень є монопольним, оскільки "Укрзалізниця" є єдиним перевізником на системі залізниць України, тому у нас ця система поки не працює, зауважив експерт.

"Така система у нас зможе запрацювати як конкурентне поле лише після повної лібералізації ринку. Але всі розуміють, що на це потрібен час. Але потрібно вже зараз працювати над тим, щоб система була справедливою, а клієнт платив лише ті витрати, платив лише за ті сервіси, які він безпосередньо використовує", – резюмував Вовк.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" подала до уряду план "гармонізації" тарифів на перевезення: якщо його приймуть, вартість перевезення будматеріалів зросте на 52%, руди і вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.

Своєю чергою президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій заявив, що якщо "Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажні перевезення, ціна на будівельні матеріали зросте.