Наслідки мобілізації: Дефіцит водіїв у логістичній сфері досяг 25%, у деяких компаніях – понад 50%

У транспортно-логістичній сфері України внаслідок мобілізації дефіцит водіїв сягає 25%, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%.

Про це на презентації пілотного проєкту з підготовки жінок-водіїв фур повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Інтерфакс-Україна.

"25% – це попередня цифра, яку ми зібрали з перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть більше 50%, тому що це питання мобілізації. У цифрах це близько 30 тис. водіїв, які потрібні як водії вантажного транспорту", – зазначив він.

У сфері громадського пасажирського транспорту, за словами заступника міністра, не вистачає близько 30% водіїв – близько 6 тис. із 14 тис. необхідних галузі фахівців.

Деркач наголосив, що компанії, які мають транспортні підрозділи у своїй структурі, самостійно навчають жінок, які бажають працювати водіями вантажних автомобілів.

Також, міністерство та Фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізує проєкт із підготовки жінок-дальнобійниць. До участі вже відібрано 100 учасниць із понад тисячу тих, хто подав анкети.

"Ми не прагнули цим проєктом закрити всі вакансії. Розуміємо, що глобально цю ситуацію не вирішить. Проєкт має змінити сприйняття жінки за кермом вантажного автомобіля в очах роботодавців – показати, що це можливо і може бути виходом із ситуації. Та й самі жінки, які раніше про професію далекобійниці не замислювалися, вважали її виключно чоловічою, мотивовані розглянути її для себе", – сказав Деркач.

Крім того, продовжено реєстрацію на пілотний проєкт із підготовки жінок водіїв пасажирських автобусів She Drives, який уже підтримали 10 компаній-роботодавців. Жінки вже подали до проєкту близько 200 заявок.