БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 429 14

Наслідки мобілізації: Дефіцит водіїв у логістичній сфері досяг 25%, у деяких компаніях – понад 50%

вантажівка

У транспортно-логістичній сфері України внаслідок мобілізації дефіцит водіїв сягає 25%, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%.

Про це на презентації пілотного проєкту з підготовки жінок-водіїв фур повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Інтерфакс-Україна.

"25% – це попередня цифра, яку ми зібрали з перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть більше 50%, тому що це питання мобілізації. У цифрах це близько 30 тис. водіїв, які потрібні як водії вантажного транспорту", – зазначив він.

У сфері громадського пасажирського транспорту, за словами заступника міністра, не вистачає близько 30% водіїв – близько 6 тис. із 14 тис. необхідних галузі фахівців.

Деркач наголосив, що компанії, які мають транспортні підрозділи у своїй структурі, самостійно навчають жінок, які бажають працювати водіями вантажних автомобілів.

Читайте також: Десять людей на місце: Понад тисячу жінок подали заявку на навчання водійок вантажівок

Також, міністерство та Фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізує проєкт із підготовки жінок-дальнобійниць. До участі вже відібрано 100 учасниць із понад тисячу тих, хто подав анкети.

"Ми не прагнули цим проєктом закрити всі вакансії. Розуміємо, що глобально цю ситуацію не вирішить. Проєкт має змінити сприйняття жінки за кермом вантажного автомобіля в очах роботодавців – показати, що це можливо і може бути виходом із ситуації. Та й самі жінки, які раніше про професію далекобійниці не замислювалися, вважали її виключно чоловічою, мотивовані розглянути її для себе", – сказав Деркач.

Крім того, продовжено реєстрацію на пілотний проєкт із підготовки жінок водіїв пасажирських автобусів She Drives, який уже підтримали 10 компаній-роботодавців. Жінки вже подали до проєкту близько 200 заявок.

Автор: 

дефіцит (469) водії (76) Мінінфраструктури (1376) мобілізація (492)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
04.10.2024 15:15 Відповісти
+6
Беріть водіями тцкунів, вони недоторкані. Правда зарплати доведеться збільшити (вони на хабарях більше мають)
показати весь коментар
04.10.2024 15:01 Відповісти
+3
цих на звичайних роботах за звичайну зарплату вже не примусиш пахати. це втрачене покоління.
показати весь коментар
04.10.2024 15:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки ,,офісники", б...... за кавою сидять!!! Ніхто не чипає!!
показати весь коментар
04.10.2024 14:49 Відповісти
Помиляєтесь. Всіх чіпають
показати весь коментар
04.10.2024 15:49 Відповісти
Чіпають, тільки ядерний ілікторат Гофмаршала не чіпають. 20- 25 рочків якраз що б потусити під час війни у нічних клубах.
показати весь коментар
04.10.2024 16:59 Відповісти
Беріть водіями тцкунів, вони недоторкані. Правда зарплати доведеться збільшити (вони на хабарях більше мають)
показати весь коментар
04.10.2024 15:01 Відповісти
цих на звичайних роботах за звичайну зарплату вже не примусиш пахати. це втрачене покоління.
показати весь коментар
04.10.2024 15:12 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 15:15 Відповісти
а что 18-24 летние не хотят поработать водителями ? Каждый день наблюдаю катающихся сопливых деток на БУшных иномарках ...
показати весь коментар
04.10.2024 15:58 Відповісти
Тільки хотів про це написати, а то нічні клуби, що в Києві, що в Одесі ломляться від " прожигателєй жізні"
показати весь коментар
04.10.2024 17:02 Відповісти
В енергетиці те саме, хоча здавалося, там бронь, але працівників усе менше. І жінками їх не заміниш.
показати весь коментар
04.10.2024 16:39 Відповісти
Платити треба, мабуть, окрім броні.
показати весь коментар
04.10.2024 17:20 Відповісти
If they had not built all these roads in the first place, there would not be this problem. Who builds roads when you can make missiles instead?
показати весь коментар
04.10.2024 17:02 Відповісти
Наслідки тупого керівництва державою...
показати весь коментар
04.10.2024 17:29 Відповісти
Це наслідок коли преzeрватив підписує закони не дивлячись ...
показати весь коментар
06.10.2024 08:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 