Понад половину компаній не зможе компенсувати працівникам підвищення військового збору, – опитування
55% компаній не зможуть компенсувати підвищення військового збору своїм співробітникам.
Про це свідчать результати експрес-опитування Європейської Бізнес Асоціації щодо потенційного збільшення податкового навантаження на роботодавців.
Так, у випадку підвищення військового збору до 3% або 5% дещо більше половини, а саме 55% учасників опитування зазначили, що не зможуть компенсувати цю різницю своїм працівникам. Відповідно, це призведе до зниження реального доходу людей.
Водночас у разі зростання військового збору до 3% повністю компенсувати різницю при найближчому перегляді заробітних плат готові 15% компаній, частково – 14%. Інші 7% розглядають варіант повної компенсації за рахунок введення надбавки до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.
Утім, якщо йдеться про зростання військового збору до 5%, повністю готові компенсувати зниження реального доходу працівників дещо менше компаній – 14%, а частково – 13%. І 6% готові повністю компенсувати надбавкою до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.
Інші компанії розглядають різні підходи до компенсації або ще не прийняли відповідне рішення.
Читайте також: Треба підвищувати і військовий збір, і ПДВ, про податок на розкіш не можемо домовитися, - Гетманцев
Зазначається, що загалом збільшення податкового навантаження – потенційне зростання ПДВ, військового збору, ЄСВ – змусить 56% опитаних компаній скорочувати інші важливі для функціонування компанії витрати. Для 11% компаній таке підвищення може призвести до часткового скорочення виробництва чи бізнесу.
До ідеї підвищення ставки ПДВ бізнес також ставиться дуже насторожено, адже цей крок може замість боротьби з "тінню", навпаки стимулювати контрабанду та незаконну торгівлю.
Як альтернативу тотальному підвищенню ПДВ, бізнес підтримує пропозицію оподаткувати ПДВ імпортні операції з товарами до 500 євро у супроводжуваному багажі та до 150 євро для поштових та експрес-відправлень, які наразі звільнені від оподаткування.
Експрес-опитування проводилось з 1 до 3 жовтня 2024 року серед членських компаній ЄБА. У ньому взяла участь 71 компанія з різних галузей економіки.
Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо на думку імбецилів від влади - якщо підняти податки, то одразу наповнить бюджет.. феєричні..
2 втрата хоч яких небудь мізерних доходів та звільнення працівників
3 збитки по вкладених капіталах.
і нема різниці, це вкладені 10 чи 100 тисяч баксів.
4 це великий + таким як епіцентр атб фора, тобто собі, нема конкуренції
5 знебожіння тупого наріду, і за маленьку подачку найнайнайкращий стане іконою!!!
6 запитання, а ким буде керувати ця влада, що будуть робити півмільйона силовиків, мільйон броньованих та ще півтора ляма відмазаних????
вони потягнуть економіку країни???
ні!!!! бо вони або бюджетники або коло бюджетного корита.....