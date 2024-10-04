БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Понад половину компаній не зможе компенсувати працівникам підвищення військового збору, – опитування

55% компаній не зможуть компенсувати підвищення військового збору своїм співробітникам.

Про це свідчать результати експрес-опитування Європейської Бізнес Асоціації щодо потенційного збільшення податкового навантаження на роботодавців.

Так, у випадку підвищення військового збору до 3% або 5% дещо більше половини, а саме 55% учасників опитування зазначили, що не зможуть компенсувати цю різницю своїм працівникам. Відповідно, це призведе до зниження реального доходу людей.

Водночас у разі зростання військового збору до 3% повністю компенсувати різницю при найближчому перегляді заробітних плат готові 15% компаній, частково – 14%. Інші 7% розглядають варіант повної компенсації за рахунок введення надбавки до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.

Утім, якщо йдеться про зростання військового збору до 5%, повністю готові компенсувати зниження реального доходу працівників дещо менше компаній – 14%, а частково – 13%. І 6% готові повністю компенсувати надбавкою до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.

Інші компанії розглядають різні підходи до компенсації або ще не прийняли відповідне рішення.

Читайте також: Треба підвищувати і військовий збір, і ПДВ, про податок на розкіш не можемо домовитися, - Гетманцев

Зазначається, що загалом збільшення податкового навантаження – потенційне зростання ПДВ, військового збору, ЄСВ – змусить 56% опитаних компаній скорочувати інші важливі для функціонування компанії витрати. Для 11% компаній таке підвищення може призвести до часткового скорочення виробництва чи бізнесу.

До ідеї підвищення ставки ПДВ бізнес також ставиться дуже насторожено, адже цей крок може замість боротьби з "тінню", навпаки стимулювати контрабанду та незаконну торгівлю.

Як альтернативу тотальному підвищенню ПДВ, бізнес підтримує пропозицію оподаткувати ПДВ імпортні операції з товарами до 500 євро у супроводжуваному багажі та до 150 євро для поштових та експрес-відправлень, які наразі звільнені від оподаткування.

Експрес-опитування проводилось з 1 до 3 жовтня 2024 року серед членських компаній ЄБА. У ньому взяла участь 71 компанія з різних галузей економіки.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків.

податки (2544) Європейська бізнес асоціація (173)
такі дослідження треба було проводити до прийняття закону, і показувати цим зеленим йолопам.
бо на думку імбецилів від влади - якщо підняти податки, то одразу наповнить бюджет.. феєричні..
показати весь коментар
04.10.2024 15:45 Відповісти
1 знищення дрібного бізнесу
2 втрата хоч яких небудь мізерних доходів та звільнення працівників
3 збитки по вкладених капіталах.
і нема різниці, це вкладені 10 чи 100 тисяч баксів.
4 це великий + таким як епіцентр атб фора, тобто собі, нема конкуренції
5 знебожіння тупого наріду, і за маленьку подачку найнайнайкращий стане іконою!!!
6 запитання, а ким буде керувати ця влада, що будуть робити півмільйона силовиків, мільйон броньованих та ще півтора ляма відмазаних????
вони потягнуть економіку країни???
ні!!!! бо вони або бюджетники або коло бюджетного корита.....
показати весь коментар
04.10.2024 16:12 Відповісти
Вони чудово знають, що роблять.
показати весь коментар
04.10.2024 18:21 Відповісти
Мінімалка і зарплата у конвертах, а ну і хабар налоговій щоб не лізли. Це не влада це просто купка ідіотів яких треба десь закопати і забути.
показати весь коментар
05.10.2024 00:16 Відповісти

