Ексголові Конституційного суду Тупицькому повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон
Колишньому голові Конституційного Суду повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що правоохоронці викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби.
Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державних кордон України. Серед осіб, які скористалися послугою, – ексочільник Конституційного Суду України. Правоохоронці не уточнюють його імені, але за даними liga.net, йдеться про Олександра Тупицького.
За даними слідства, група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю.
При цьому поліціянт, відповідно до своєї ролі, інформував тих, хто намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв.
Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту та супроводжував незаконний перетин кордону, зокрема й вночі.
Водночас прикордонники не проводили прикордонний контроль щодо осіб, яких незаконно переправляли через кордон.
Слідство триває, встановлюються інші можливі співучасники злочинів з числа співробітників правоохоронних органів.
Справа Тупицького
Як повідомлялося, наприкінці 2020 року ексголоові КСУ Тупицькому повідомили про підозру у справі про корупцію. За даними слідства, у 2018 році, обіймаючи посаду заступника голови КСУ, діючи в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, він вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від надання свідчень або дав свідомо неправдиві свідчення.
Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов'язаного з протиправним заволодінням майновими активами ПАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".
У березні 2022 року Тупицькому вдалося незаконно виїхати з України – через пункт пропуску "Косино" на Закарпатті. У травні його оголосили у міжнародний розшук.
У липні 2022 року суд обрав для Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.
Незаконні указ Бонявтіка, про полишення Тупицьким статусу судді Конститкційного суду, скасований Верховним Судом України.
Якщо Тупицький приступе до виконнання своїх обов'язків Голови Суду, дуже швидко з'явиться рішення про то, що громадянин Зеленьський всупереч закону займає посаду президента України.
голова ВС
А де підозра громадянину Зеленському, бувшому Президенту ( до 21 травня 2024 року ) за неконституційний розпуск Верховної Ради після його присязі на Конституції 20 травня 2019 року ?