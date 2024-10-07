Ексголові Конституційного суду Тупицькому повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон

Колишньому голові Конституційного Суду повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що правоохоронці викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби.

Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державних кордон України. Серед осіб, які скористалися послугою, – ексочільник Конституційного Суду України. Правоохоронці не уточнюють його імені, але за даними liga.net, йдеться про Олександра Тупицького.

За даними слідства, група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю.

При цьому поліціянт, відповідно до своєї ролі, інформував тих, хто намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв.

Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту та супроводжував незаконний перетин кордону, зокрема й вночі.

Водночас прикордонники не проводили прикордонний контроль щодо осіб, яких незаконно переправляли через кордон.

Слідство триває, встановлюються інші можливі співучасники злочинів з числа співробітників правоохоронних органів.

Справа Тупицького

Як повідомлялося, наприкінці 2020 року ексголоові КСУ Тупицькому повідомили про підозру у справі про корупцію. За даними слідства, у 2018 році, обіймаючи посаду заступника голови КСУ, діючи в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, він вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від надання свідчень або дав свідомо неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов'язаного з протиправним заволодінням майновими активами ПАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

У березні 2022 року Тупицькому вдалося незаконно виїхати з України – через пункт пропуску "Косино" на Закарпатті. У травні його оголосили у міжнародний розшук.

У липні 2022 року суд обрав для Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.