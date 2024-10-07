Тариф на розподіл електроенергії не може бути однаковим для всіх, це проти європейських норм, – експерт

Ініціатива уніфікувати тариф на розподіл електроенергії, над якою зараз працює Нацкомісія з енергетики (НКЕРКП) суперечить європейським нормам, а також порушує наші домовленості з великими інвесторами.

Про це розповів президент ОП Укрметалургпром Олександр Каленков.

"Уніфікований тариф це неправильно, тому що вартість доставки електроенергії різна для різних клієнтів. Велике підприємство бере величезні обсяги електроенергії, інвестує в свою енергетичну інфраструктуру, знижує напругу, і якщо відбуваються втрати цієї електроенергії – вони платять за це самостійно.

Логічно, що для них тариф на розподіл повинен бути нижчий. Так само у європейських державах. Більше того, у директивах, які ми зараз наслідуємо в Україні, прямо написано: ми рекомендуємо, щоб були декілька класів споживання. Для того, щоб не було кроссубсидування, для того щоб це було справедливо і економічно доречно", – каже він.

Каленков також нагадав історію з виробником "Байрактарів", який відкрив виробництво в Україні, і зіткнувся з несправедливістю у секторі державних монополій.

"Для виробника "Байрактарів" було дуже велике питання до вартості електроенергії. Їм сказали: вкладіться у свою енергетичну інфраструктуру, ви будете мати електроенергію по першому класу. А зараз виявляється, що класи об’єднуються. І це дивно! Вони вкладають сотні мільйонів доларів, будують підприємства, і тут їм говорять: правила гри змінюються", – зауважив експерт.

Він наголосив: НКРЕКП має лишатися незалежним органом. Але наразі його незалежність викликає сумніви, адже у будь-якій ситуації, де комісія намагається зберігати незалежність, змінюють її керівництво.

"Ми бачили, що НКРЕКП зібралася з цього питання і прийняла рішення, що не варто об’єднувати класи. Тому що це нелогічно, і це дуже поганий знак для наших потенційних інвесторів. І раптом терміново був десант в НКРЕКП. У комісію прийшли нові люди, змінився керівник. І вони знову повернулися до цього питання. Це виглядає дивно. Тому для нас дуже важливо, щоб цей орган дійсно був незалежний. Але в державних компаніях – Укрзалізниця, Укренерго, Енергоатом, – є зловживання. І тому, скільки ви їм дасте грошей, стільки вони й будуть витрачати", – резюмував Каленков.

Як відомо, після призначення нового голови та членів, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії.

Натомість міжнародне Енергетичне співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від цього наміру. Як заявив у Співтоваристві, Позиція Нацкомісії - необґрунтована, а сам намір є незрозумілим. Також там нагадали, що основний принцип регулювання мережевих тарифів викладено у статті 18 Регламенту 2019/943: він передбачає, що тарифи повинні відображати витрати та бути прозорими.