2 023 12

Росія атакує ракетами український морський коридор: Друге судно отримало пошкодження за два дні

порт,південний

Росія завдає ракетних ударів по українських портах, щоб заблокувати роботу тимчасового морського коридору під захистом ЗСУ.

Про це віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

"За два дні Росія атакувала друге цивільне судно, що перебувало в портах Одещини. Балістичною ракетою пошкоджено судно "OPTIMA" під прапором Палау. На жаль, загинула одна людина. Ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали", – написав віцепремʼєр.

Він уточнив, що напередодні сьогодні судно зайшло в порт для завантаження, але вже за кілька годин стало мішенню російських ракет.

"За два дні ворог пошкодив два судна, що мали вивозити вантажі з України. Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі Українського морського коридору. Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки", – зауважив Кулеба.

Читайте також: Збитки від російських атак на порти Одеси за рік оцінили у $1,5 мільярда

Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня російські війська також атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось поблизу одного з причалів в морському порту "Південний". Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав.

Міноборони Росії офіційно визнало удар ракетами "Іскандер-М" по судну у порту "Південний", проте у російському міністерстві стверджували, що його ціллю нібито було судно-контейнеровоз із боєприпасами.

Автор: 

Одеса (943) Порт Південний (76) порт (1420) росія (14942) зерновий коридор (196)
+8
Коли буде отвєтка, коли почнуть топити кацапські нафтові танкери?
08.10.2024 10:19 Відповісти
08.10.2024 10:19 Відповісти
+4
08.10.2024 09:18 Відповісти
+3
Ну то негри залишаться голодними. Оце так занепокоєння буде в ооні
08.10.2024 12:41 Відповісти
08.10.2024 12:41 Відповісти
"Росія атакує ракетами український морський коридор ."

Дивно ... а на шМарафоні вже майже рік розповідають , як буданівський ГУР морськими дронами загнав ординські кораблі в Новоросійськ .

І кому вірити ? Невже на шМарафоні брешуть ? Не може такого бути !
08.10.2024 09:18 Відповісти
08.10.2024 09:18 Відповісти
А причому тут кораблі? Голівоньку треба іноді вмикати, це корисно.
08.10.2024 12:51 Відповісти
08.10.2024 12:51 Відповісти
По судам летить балістика і КР повітряного базування.
"Калібри" в Одесу прилітають у поодиноких випадках.
08.10.2024 18:25 Відповісти
08.10.2024 18:25 Відповісти
08.10.2024 10:19 Відповісти
можливо після виборів у штатах. можливо...
08.10.2024 11:09 Відповісти
08.10.2024 11:09 Відповісти
Х...... Друг родной для хуситів. Два ігрока- і обоє на букву Х
08.10.2024 11:08 Відповісти
08.10.2024 11:08 Відповісти
та не буде відповіді пердак і К.міцно захищає кацапію і її інтереси а оманський осел тільки мичить
08.10.2024 12:34 Відповісти
08.10.2024 12:34 Відповісти
08.10.2024 12:41 Відповісти
так атакувати всі їхні судна з зерном та металом, мало дронів?
08.10.2024 13:38 Відповісти
08.10.2024 13:38 Відповісти
Вони пустили всі абсолютно кораблі через Керч і Ростов, якщо тут хтось щось може зробити, то це тільки Буданов, якого там збираються звільняти.

08.10.2024 13:41 Відповісти
08.10.2024 13:41 Відповісти
оооо, Буданов - ще той вояка

переважно на Тік-Ток та Ютуб

він вже і Крим звільнив минулого року
08.10.2024 14:30 Відповісти
08.10.2024 14:30 Відповісти
Ефективність наземних операцій під питанням, але що стосується бойового застосування Магур, то все на висоті. І це наш єдиний засіб ураження, який може подолати таку відстань. Тому як то кажуть безальтернативно. Якщо не кошмарити їх вантажі, вони не заспокояться.
08.10.2024 15:38 Відповісти
08.10.2024 15:38 Відповісти

