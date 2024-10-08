Росія атакує ракетами український морський коридор: Друге судно отримало пошкодження за два дні
Росія завдає ракетних ударів по українських портах, щоб заблокувати роботу тимчасового морського коридору під захистом ЗСУ.
Про це віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram.
"За два дні Росія атакувала друге цивільне судно, що перебувало в портах Одещини. Балістичною ракетою пошкоджено судно "OPTIMA" під прапором Палау. На жаль, загинула одна людина. Ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали", – написав віцепремʼєр.
Він уточнив, що напередодні сьогодні судно зайшло в порт для завантаження, але вже за кілька годин стало мішенню російських ракет.
"За два дні ворог пошкодив два судна, що мали вивозити вантажі з України. Це цілеспрямована практика залякування та перешкоджання роботі Українського морського коридору. Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки", – зауважив Кулеба.
Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня російські війська також атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось поблизу одного з причалів в морському порту "Південний". Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав.
Міноборони Росії офіційно визнало удар ракетами "Іскандер-М" по судну у порту "Південний", проте у російському міністерстві стверджували, що його ціллю нібито було судно-контейнеровоз із боєприпасами.
Дивно ... а на шМарафоні вже майже рік розповідають , як буданівський ГУР морськими дронами загнав ординські кораблі в Новоросійськ .
І кому вірити ? Невже на шМарафоні брешуть ? Не може такого бути !
"Калібри" в Одесу прилітають у поодиноких випадках.
переважно на Тік-Ток та Ютуб
він вже і Крим звільнив минулого року