Підземні роботи у шахтах Донеччини з початку повномасштабної війни опанували понад 500 жінок

На важких підземних роботах у шахтах Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали працювати понад 500 жінок.

Про це під час брифінгу повідомила директорка Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОВА Тетяна Тараненко, передає Укрінформ.

"Наші сьогоднішні реалії підштовхнули керівників вуглевидобувних підприємств до більшого залучення жінок. Жінки працювали і до 2022 року в шахтах у лампових, для обслуговування клітей...Але зараз на великих промислових підприємствах кількість жінок збільшилося", – зазначила вона.

За її словами, за час повномасштабної війни на підземних роботах у шахтах почали працювати понад 500 жінок, тим самим компенсуючи нестачу чоловіків у галузі.

За інформацією Донецького обласного центру зайнятості, ринок праці регіону відчуває потребу у кваліфікованих кадрах, що пов’язано з евакуацією населення до безпечніших регіонів, мобілізацією військовозобов’язаних тощо. У зв’язку з цим жінки все частіше почали обирати нетипові для своєї статі професії.

Протягом 2023 року професійне навчання пройшли близько 2,7 тис. жінок, а за перше півріччя 2024-го – 1,3 тис. жінок. Серед них багато і тих, хто навчався професій, які раніше вважалися "чоловічими".

Зокрема, ідеться про роботи, пов’язані зі спуском в шахту – наприклад, машиністи підземних установок. Тараненко підкреслила, що до повномасштабного вторгнення ця шахтна професія була доступна лише чоловікам.

В ОВА додали, що раніше жінки працювали на шахтах переважно на посадах геологів, маркшейдерів, фахівців технічного контролю тощо.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.