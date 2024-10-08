Україна має до кінця року отримати 35 мільярдів євро кредиту від ЄС, – Єврокомісія

Країнам Європейського Союзу та Європарламенту необхідно швидко пройти всі законодавчі процедури, щоб Україна могла отримати виплати по новому кредиту у 35 млрд євро, що є частиною ЄС у виконанні відповідного рішення G7, вже до кінця поточного року.

Про це під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович, передає Укрінформ.

Засідання присвячене майбутній зустрічі Європейської ради, яка відбудеться 17-18 жовтня.

"Європейська Рада обговорить розвиток подій в Україні...Зараз ми шукаємо швидкої угоди щодо наших пропозицій навколо кредитної макрофінансової допомоги у розмірі 35 млрд євро, яка є частиною зобов’язань, що були зроблені країнами G7 у червні. Є імперативом, щоб ці кошти були виплачені до кінця поточного року, щоб забезпечити фіскальний простір, якого вона потребує", – зазначив представник Єврокомісії.

Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".