Польські фермери відновлюють блокаду руху вантажівок на одному з пунктів пропуску з Україною (оновлено)
Українські митники попередили, що польські фермери можуть заблокувати вантажний рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.
Про це повідомили у Державній митній службі України.
"За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації ДМС буде інформувати додатково.
Інформацію про акцію також підтвердив один із організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У дописі в соцмережі Х він зазначив, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".
У заявці на акцію, яку також оприлюднив Меклер, вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня.
Як повідомлялося, з 1 жовтня буде припинено здійснення митних формальностей та пропуск транспорту в обох напрямках на ділянці українсько-польського кордону "Нижанковичі" (відділ митного №5 митного поста "Смільниця").
Все добре?
кількість нафти з рф по нашому нафтопроводу зросла на осінь на 30+%
нам же ***** не заважає!
ні в економіці ні в житті!!
правда???
а ще...
врожай зібрали, можна страйкувати...
а чи ***** не наші люди збирали їх ібучий врожай???????????????????