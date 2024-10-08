БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Польські фермери відновлюють блокаду руху вантажівок на одному з пунктів пропуску з Україною (оновлено)

Українські митники попередили, що польські фермери можуть заблокувати вантажний рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

"За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації ДМС буде інформувати додатково.

Інформацію про акцію також підтвердив один із організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У дописі в соцмережі Х він зазначив, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

У заявці на акцію, яку також оприлюднив Меклер, вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня.

Польські фермери відновлюють протести на кордоні з Україною

Як повідомлялося, з 1 жовтня буде припинено здійснення митних формальностей та пропуск транспорту в обох напрямках на ділянці українсько-польського кордону "Нижанковичі" (відділ митного №5 митного поста "Смільниця").

Хай краще готуються тікати в Німеччину чи Іспанію чи де там в них хатки
08.10.2024 12:39 Відповісти
Спочатку вимога про "Волинську різню" , тепер знову блокування кордону!
Все добре?
08.10.2024 12:45 Відповісти
Від блокування кордону до "Волинської різні" один крок...
08.10.2024 15:06 Відповісти
Рублів куратори завезли.
08.10.2024 15:37 Відповісти
08.10.2024 15:37 Відповісти
в котре нагадую. ігнор польської продукції актуальний як ніколи...
08.10.2024 15:38 Відповісти
Польська влада живе по принципу - головне щоб у українця хата горила, а що буде дали іх не хвилює.
08.10.2024 16:40 Відповісти
на відміну від поляків, наша влада ну дуже толерантна!!!
кількість нафти з рф по нашому нафтопроводу зросла на осінь на 30+%
нам же ***** не заважає!
ні в економіці ні в житті!!
правда???
а ще...
врожай зібрали, можна страйкувати...
а чи ***** не наші люди збирали їх ібучий врожай???????????????????
08.10.2024 20:05 Відповісти

