Російські "шахеди" пролетіли на відстані 10 метрів від ядерних об’єктів АЕС, – "Енергоатом"

У ніч проти 7 жовтня два російських безпілотники були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС.

Як наголошує пресслужба НАЕК "Енергоатом", відстань прольоту "шахедів" від ядерних об'єктів становила менше 10 км.

"Випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення МЗС нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

Читайте також: "Енергоатом" замовив захист для Хмельницької АЕС за 1,7 мільярда. Його будуватимуть півтора роки

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.