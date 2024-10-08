Угорщина блокуватиме кредит на $50 мільярдів для України до виборів у США, – міністр

Угорщина не схвалить рішення Європейського Союзу, яке дозволить розблокувати надання Україні кредиту в 50 млрд євро за рахунок заморожених російських активів, до проведення президентських виборів у США.

Як пише Euronews, про це журналістам заявив міністр фінансів країни Міхай Варга, передає "Європейська правда".

За його словами, кандидати у президенти США – Камала Гарріс і Дональд Трамп – відстоюють протилежні підходи до врегулювання війни Росії проти України: "у напрямку до миру і продовження війни".

З огляду на це, наголосив Варга, ЄС має будувати наступні кроки залежно від того, кого оберуть американці.

"Ми вважаємо, що це питання – продовження російських санкцій (проти росактивів, – ред.) – має бути вирішене після виборів у США. Такою є позиція Угорщини… Ми повинні побачити, в якому напрямку рухається майбутня адміністрація США в цьому питанні", – додав він.

Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Однак наразі пропозицію Єврокомісії про кредит на 35 млрд євро від ЄС не підтримують Німеччина, Франція та Італія, повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела. Вони очікують, що інші країни "Великої сімки" зроблять більший внесок. За даними агентства, США готові виділити $20 млрд із загальної суми $50 млрд, але вимагають від ЄС змінити термін санкцій щодо заморожених активів РФ. Це рішення потребує одностайності всіх членів ЄС, але Угорщина вже запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до завершення президентських виборів у США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".