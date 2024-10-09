БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Посадовці подали вже 1,2 мільйона декларацій. У третині перевірених "помилок" на 1,8 мільярда

декларування,декларація

Станом на середину вересня українські посадовці подали 1 246 435 декларацій, що вже у 2,8 раза перевищує показник аналогічного періоду 2023 року, коли їх було 445 тис. Водночас понад 134 тис. або 11% поданих декларацій виправлялись.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зазначається, що цього року НАЗК розпочало перевірки 734 декларацій посадовців. У половини з них – 392 випадках – перевірки вже завершені.

Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1,85 млрд грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

Помилки у деклараціях чиновників у 2024 році

У 30% від усіх перевірених декларацій невірно вказані дані на загальну суму 1,8 млрд грн (ст. 366-2 ККУ). В середньому, посадовці "помилялися" у кожній такій декларації на 15 млн грн.

Ще у 16% перевірених декларацій посадовці помилялись, в середньому, на 790 тис. грн на декларацію (ч.4 ст 172-5 КУпАП). Загалом такі помилки сягли 47,3 млн грн.

На суму меншу за 268 тис. грн або до 100 прожиткових мінімумів помилялися у кожній другій перевіреній декларації.

І лише одна декларація з усіх перевірених не мала порушень.

Читайтее також: Незаконне збагачення та недостовірне декларування: НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки порушень на 42 мільйони

У деяких випадках декларації порушили одразу дві статті одночасно. Сім декларацій також мають ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн грн (ст.368-5 ККУ). Ще у восьми документах посадовці не змогли пояснити походження грошей на суму 30,1 млн грн (ст. 290 ЦПК).

Як повідомлялося, НАЗК виявило недостовірні дані у декларації ексзаступника міністра на понад 10 мільйонів.

декларація (560) чиновник (88) НАЗК (518)
Топ коментарі
+2
Це як у Крупи з МСЭК у декларації-млн, а дома 3млн$. Як вони перевіряють, тільки паперів? Треба дивитись рахунки, спосіб життя, а не папірці, там можуть написати, що вони як церковні миші.
09.10.2024 10:04 Відповісти
09.10.2024 10:04 Відповісти
+1
цікаво, - якби пересичений громадянин десь помилився б на 15 лямів гривень, - що би з ним зробили відповідні органи, включно податкову?... а тут, мабуть, за вушко трохи пощіпали: ну, виправте, будь ласочка, дрібну помилочку...
09.10.2024 10:17 Відповісти
09.10.2024 10:17 Відповісти
+1
Крали, крадемо і будемо красти.
09.10.2024 10:42 Відповісти
09.10.2024 10:42 Відповісти
09.10.2024 10:04 Відповісти
09.10.2024 10:17 Відповісти
09.10.2024 10:42 Відповісти
Якщо їх немає в декларації,ці статки конфіскувати на користь ЗСУ і не треба ніяких уточнеь до цього ... .
09.10.2024 10:44 Відповісти
09.10.2024 10:44 Відповісти
А чого чекали, вони і читати не вміють, от і помиляються, все що не вказано, конфіскувати, та ще штраф накласти
09.10.2024 11:33 Відповісти
09.10.2024 11:33 Відповісти
Посадовці подали вже 1,2 мільйона декларацій.

Це мабуть за 2-3 роки. Тобто, частина посадовців під час війни їх не подавала, бо можна було. Потім ВР вирішила відновити декларування.
09.10.2024 12:46 Відповісти
09.10.2024 12:46 Відповісти
Читаю такі новини, і здаєтьця що в Україні всі дуже заможні, як в Ліхтенштейну, чи Люксембурзі, чому ж мені, пенсионеру, дуже сутужно в рідній державі жити?
09.10.2024 13:57 Відповісти
09.10.2024 13:57 Відповісти
09.10.2024 14:50 Відповісти
09.10.2024 14:50 Відповісти
а мої батьки, якби подавали декларацію,, моглиб помилитися на гривень так на 50- 100, не більше, і то тому що недобачають
а тут не півляма, не лям і навіть не 10, а ****, 15000000,
то які у них ***** статки, у цих чиновників якщо вони """""випадково"""" не помітили 15, **** лямів??????????
09.10.2024 16:50 Відповісти
09.10.2024 16:50 Відповісти
Цікаво знати, хто той один, що не "помилився"😇
10.10.2024 00:42 Відповісти
10.10.2024 00:42 Відповісти

