Посадовці подали вже 1,2 мільйона декларацій. У третині перевірених "помилок" на 1,8 мільярда

Станом на середину вересня українські посадовці подали 1 246 435 декларацій, що вже у 2,8 раза перевищує показник аналогічного періоду 2023 року, коли їх було 445 тис. Водночас понад 134 тис. або 11% поданих декларацій виправлялись.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зазначається, що цього року НАЗК розпочало перевірки 734 декларацій посадовців. У половини з них – 392 випадках – перевірки вже завершені.

Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1,85 млрд грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

У 30% від усіх перевірених декларацій невірно вказані дані на загальну суму 1,8 млрд грн (ст. 366-2 ККУ). В середньому, посадовці "помилялися" у кожній такій декларації на 15 млн грн.

Ще у 16% перевірених декларацій посадовці помилялись, в середньому, на 790 тис. грн на декларацію (ч.4 ст 172-5 КУпАП). Загалом такі помилки сягли 47,3 млн грн.

На суму меншу за 268 тис. грн або до 100 прожиткових мінімумів помилялися у кожній другій перевіреній декларації.

І лише одна декларація з усіх перевірених не мала порушень.

У деяких випадках декларації порушили одразу дві статті одночасно. Сім декларацій також мають ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн грн (ст.368-5 ККУ). Ще у восьми документах посадовці не змогли пояснити походження грошей на суму 30,1 млн грн (ст. 290 ЦПК).

