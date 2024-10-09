БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Юруправління Ради розкритикувало законопроєкт про підвищення податків. Деякі норми не відповідають Конституції

податки

Головне юридичне управління Верховної Ради визнало деякі норми проєкту закону №11416-д про підвищення податків такими, що не відповідають Конституції України.

Про це йдеться у висновку управління щодо законопроєкту, підготовленого до другого читання, передає Forbes.

Зокрема, запропоноване запровадження сплати авансових внесків з ПДФО, податку на прибуток підприємств та військового збору без врахування переплат з цих податків у попередні періоди й можливості повернути ці переплати як надміру сплачені не відповідає принципу рівності та недискримінації платників податків.

При цьому, пропозиція про встановлення розмірів авансового внеску з податку на прибуток (для обмінних пунктів) у євро нівелює конституційне значення гривні як грошової одиниці України.

Низка положень законопроєкту не враховує вимог статті 8 Конституції України, адже порушує принцип юридичної визначеності та передбачуваності закону. Йдеться про те, що закон має бути, за можливості, проголошений наперед – до його застосування – та має бути передбачуваним щодо його наслідків.

Крім того, суперечить статті 58 Конституції ретроспективне запровадження деяких змін до податкового законодавства, зокрема підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, яке, у разі схвалення законопроєкту у чинній редакції, застосовуватиметься з 1 жовтня 2024 року.

Читайте також: Рада запровадила авансовий податок для виробників спирту та біоетанолу

Законопроєкт запроваджує підвищену ставку військового збору для всіх фізосіб, хоча у Податковому кодексі передбачаються виключення щодо нарахування військового збору з доходів осіб, які беруть участь у бойових діях з агресором.

Зміни до розрахунку мінімального податкового зобовʼязання для власників сільськогосподарських земель унеможливлюють належний розрахунок, заявляють парламентські юристи. Документ пропонує встановити мінімальний розмір цього зобовʼязання на рівні 700 грн з гектара, а для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить не менш ніж 50% – 1400 грн з гектара.

Також проєкт закону містить доручення Кабміну внести зміни до методики нормативної грошової оцінки земель, врахувавши вплив змін клімату на зменшення доходів із сільгоспземель. Водночас ця норма не відповідає статті 6 Конституції України, якою влада поділяється на законодавчу, виконавчу та судову.

Що відомо про підвищення податків?

Як повідомлялося, минулої п'ятниці Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416-д про історичне збільшення податків. Очікується, що Верховна Рада розгляне його цього тижня.

Зокрема, допрацьований законопроєкт передбачає:

  • збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
  • впровадження ВЗ для ФОПів;
  • 50% податок на банки;
  • збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
  • 25% податок на прибудок для фінансових компанй;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність по ПДФО;
  • збільшення ренти на видобуток щебня.

Водночас відтермінувати набрання чинності законом на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Автор: 

ВР (2937) Конституція (40) податки (2556)
Податки треба знижувати, щоб бизнес повертався в Україну.
5/10 Балашова - найкраща пропозиція.

але проросійські депутати голосують по дерижерський палочці колеги фсбжшника Сивковича ( що сидить у мацкві і у штабі розробляє плани як зруйнувати Україну) ГЕТЬМАНЦЕВА.

а Зе - не має освіти , щоб зрозумити проблему.
показати весь коментар
09.10.2024 15:19 Відповісти
все як завжди через дупу .
показати весь коментар
09.10.2024 15:30 Відповісти
В нас з 2019 на Конституцію.....культурно кажучи, перестали звертати увагу. Не бачу жодної причини, чому саме в цьому випадку випускники трускавецької зеленої школи держуправління, не будуть її порушувати.
показати весь коментар
09.10.2024 16:21 Відповісти
Конституція? То така дрібниця! То потім. Зараз - бабло! Головне, щоб не пішли "стійкість банків" перевіряти, як Порошенко з Гонтарєвою...
показати весь коментар
09.10.2024 16:44 Відповісти
... рішала гетьманцев знає дорогу у совок.
показати весь коментар
09.10.2024 18:44 Відповісти

