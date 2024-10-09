Щоб виграти війну, потрібна працююча економіка та податки, – операційний директор "Метінвесту"

Компанія "Метінвест" зіткнулася з великим викликом, пов'язаним із дефіцитом кадрів. Наразі компанії бракує 4 тис. співробітників - це п'ята частина від потрібної кількості, й однією з основних причин дефіциту є мобілізація.

Про це розповів операційний директор компанії Олександр Мироненко найбільшій щоденній газеті Німеччини Suddeutsche Zeitug.

"Ми є однією з провідних компаній у питанні мобілізації та залишаємося нею від самого початку. У нас працює близько 60 тис. співробітників, і з них понад 8 тис. співробітників перебувають на передовій. На жаль, понад 600 наших працівників уже загинули. Щомісяця в наших компаніях мобілізують від 100 до 170 співробітників. І дуже складно знайти нових людей", – розказав Мироненко.

Він пояснив, що багато українських чоловіків обирають неофіційне працевлаштування, щоб уникнути уваги військкоматів і не бути мобілізованими до армії. Забронювати ж потрібну кількість працівників "Метінвест" не може – не дозволяє законодавство.

"Для безперервної роботи технологічно складного виробництва, як металургійне, 50% персоналу замало, потрібно бронювати не менше 80% співробітників. Звісно, можна мобілізувати всіх українських працівників, але без економіки та податків ще ніхто не виграв війни", – пояснив Мироненко.

Він також уточнив, що за перше півріччя 2024 року "Метінвест" сплатив майже 10 млрд грн (трохи менше ніж 217 млн євро) податків і зборів.

Група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд грн інвестицій.