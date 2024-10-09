"Укрпошта" домовляється з поштовою службою США про доставку в Україну товарів з Amazon
"Укрпошта" веде переговори про угоду з американською поштовою службою USPS, яка відкриє можливість для доставки до України товарів з Amazon та інших найбільших маркеталейсів.
Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Інтерфакс-Україна.
"Я щойно повернувся зі США і можу запевнити, що ми проводимо досить активні переговори з USPS (поштова служба США, яка надає послуги з обробки та доставки пошти фізичним та юридичним особам на території країни та за її межами, – ред.). Щойно нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", – сказав Смілянський.
За його словами, угода може почати працювати вже 2025 року.
"За дрібними пакетами ми вже досягли домовленості з USPS щодо посилок, я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звичайно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була можливість технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота за цим напрямом триває", – деталізував гендиректор "Укрпошти".
Він підкреслив, що угода відкриє можливість для виходу в Україну та інших великих маркетплейсів.
"Дивіться, якщо ми підпишемо угоду з USPS, то (в Україні, – ред.) з'являться всі великі маркетплейси, які наразі недоступні. USPS працює з ними усіма. Чому ми шукаємо таких потужних партнерів та працюємо над угодами в інших країнах? Тому, що як тільки вони стають нашими партнерами, одразу можна йти до найбільших маркетплейсів у їхніх країнах та говорити з ними про чудові можливості нарощувати обсяги продажу, відправляючи товари до України з "Укрпоштою", – заявив Смілянський.
Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" планує в листопаді запустити новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом.
До того стало відомо, що "Укрпошта" ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку щонайменше до кінця 2024 року.
