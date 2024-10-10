Кількість імпортерів нафтопродуктів в Україну впала до мінімуму за два роки

Кількість імпортерів нафтопродуктів в Україну у вересні 2024 року знизилася порівняно з серпнем на 12%, до 245 компаній – це найменший показник із червня 2022 року.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95", передає enkorr.

Як уточнюється, бензин у вересні завозило на 9% (100 компаній) менше трейдерів, ніж у серпні, дизпальне – на 10% (156 компаній), скраплений газ – на 19% (104 компанії).

Скорочення кількості охочих у вересні імпортувати пальне пов'язане з суттєвим профіцитом його на ринку.

У серпні, напередодні запровадження нових, більш високих, акцизних ставок, трейдери збільшили імпорт на 23-42% залежно від виду пального. Найбільше додали імпортери бензину (+42%, до 166 тис. тонн) і скрапленого газу (+41%, до 124 тис. тонн), побивши рекорди останніх двох років.

Водночас кількість імпортерів залишається значно більшою, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Так, у січні-лютому 2022-го нараховувалось 114-117 імпортерів.

Різке зростання кількості трейдерів відбулось унаслідок зміни географії імпорту пального, зокрема завдяки можливості імпортувати автомобільним транспортом. Зворотним боком високої концентрації трейдерів стала переважна безприбутковість оптових продажів через хронічний профіцит постачання.

Як повідомлялося, на початку вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?"