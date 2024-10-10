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Новини
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Росія продовжує бити по морському коридору: Атаковано третє судно за чотири дні, є загиблі (оновлено)

одесса,порт,морской,одесский,омтп,торговый

Росія завдала удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit".

Це вже третє іноземне судно, атаковане російськими військами в українських морських портах за останні чотири дні, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram.

Він уточнив, що внаслідок атаки загинуло п’ятеро людей, дев’ятеро – постраждали.

"Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані", – додав Кулеба.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер згодом уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинуло вже шестеро людей, кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу збільшилася до 11 осіб, з них семеро – у важкому стані. Вдень у четвер, 10 жовтня, він додав, що кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. 

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Як повідомлялося, 7 жовтня Росія завдала удару балістичною ракетою по цивільному судну "OPTIMA" під прапором Палау, загинула одна людина, ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали. Судно зайшло в порт для завантаження, але вже за кілька годин стало мішенню російських ракет, повідомляв міністр Олексій Кулеба.

У ніч на 6 жовтня російські війська також атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось поблизу одного з причалів в морському порту "Південний". Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав.

Тоді Міноборони Росії офіційно визнало удар ракетами "Іскандер-М" по судну у порту "Південний", проте у російському міністерстві стверджували, що його ціллю нібито було судно-контейнеровоз із боєприпасами.

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Одеса (930) порт (1399) росія (14372) зерновий коридор (196)


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І тиша. Ну а що, росії можна, у нєй особєнная стать, і позволєно чуточку большє, чєм всєм остальним.
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10.10.2024 08:52 Відповісти
І "ґлобальний Південь" мовчить, під чиїми прапорами кораблики ходять…
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10.10.2024 10:54 Відповісти
У Буданова треба запитати, чому танкери в новоросійську не горять
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10.10.2024 11:59 Відповісти
А чому не горять нафтові термінали і танкери в Новоросійську і Туапсе.
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10.10.2024 14:00 Відповісти
І що Умєров, Зеленський та Сирський?
Ніякої ідеї як на це відповісти?
Невже не можна аналогічно топити російські торгові судна?
Що, нема чим?
А чому?
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10.10.2024 15:22 Відповісти
а також по ночах палити навіть дронами їхні великі підприємства, щоб російські олігархи завили?
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10.10.2024 15:23 Відповісти

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