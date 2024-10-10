У ЄС поки не досягли згоди щодо продовження заморозки росактивів із 6 місяців до 3 років, – ЗМІ

Постійні представники країн-членів Євросоюзу не змогли домовитися щодо продовження санкцій для заморожених активів РФ з шести місяців до трьох років – Угорщина, яка головує в Раді ЄС, не винесла його на обговорення.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дипломата ЄС.

"Четвертий акт, однак, сьогодні не був винесений на обговорення, оскільки консенсусу щодо продовження з 6 до 36 місяців немає. Головування заявило, що вони внесуть його до порядку денного в листопаді, після виборів у США", – повідомив дипломат після закінчення засідання Комітету постійних представників (COREPER).

Напередодні на пресконференції після закінчення засідання міністрів економіки країн-членів ЄС міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив, що питання продовження російських санкцій має бути вирішено після виборів у США.

"Ми маємо подивитися, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США з цього питання: ви бачите президентські вибори і кампанії кандидатів, тож є два абсолютно різні шляхи вирішення цієї проблеми, один у напрямі миру, а інший – війни, продовження війни", – зазначив він.

Водночас ця пропозиція не знайшла підтримки у всіх інших членів ЄС.

При цьому, як повідомлялося, Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде складовою кредиту від G7, для якого використають прибутки від заморожених російських активів.