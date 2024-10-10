Продаж Lifecell: Французький мільярдер візьме кредит на $435 мільйонів на фінансування угоди

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) профінансують угоду з придбання французьким мільярдером Ксав’є Ньєлем українського оператора мобільного зв’язку Lifecell та телекомунікаційної компанії "Датагруп-Воля".

Про це директор департаменту телекомунікацій, медіа та технологій ЄБРР Хольгер Мюнт розповів Reuters.

Він уточнив, що компанії французького мільярдера отримають від двох фінансових організацій позику для фінансування угоди на загальну суму $435 млн: ЄБРР і IFC нададуть по $217,5 млн.

Щоб зменшити потенційні ризики, частина позик ЄБРР та IFC забезпечена гарантіями, наданими урядом Франції та Єврокомісією.

Топменеджер Муент висловив надію, що після об’єднання Lifecell та "Датагруп-Воля" в одну компанію вона буде більш стійкою до відключень електроенергії, оскільки частина трафіку даних з її мобільної мережі може проходити через волоконно-оптичні кабелі, споживаючи менше енергії.

Як повідомлялося, на початку вересня інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля оголосила про завершення угоди з придбання українського мобільного оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia".

За її умовами, мажоритарним бенефіціарним власником об’єднаної компанії з часткою 85% став сам Ньєль, ще 10% належить українсько-американському фонду Horizon Capital – мажоритарному власнику "Датагруп-Volia". Очолить новий холдинг керівник "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба, який матиме у ньому 5%.

Тоді у пресслужбі французького покупця повідомляли, що компанія очікує на підписання документів і надання фінансування у розмірі $435 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC), анонсованого у червні 2024 року на конференції Ukraine Recovery Conference у Берліні.

У компанії заявляли, що кредит дозволить профінансувати інвестиційну програму, яка включає інвестиції в мережі, ліцензії, обладнання та розширення фіксованої та мобільної інфраструктури в Україні.

Детальніше про нового власника lifecell читайте в нашому матеріалі "Мільярдер, товариш Макрона та зять найбагатшої людини у світі: Хто купує lifecell".

Нагадаємо, турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні – ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" – французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав’є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів.

Спочатку Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовився надати дозвіл на концентрацію. Завершенню угоди перешкоджав арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".

Однак 16 квітня ці арешти було скасовано, а у липні АМКУ задовольним заявку французької компанії DVL Telecom Ньєля на придбання оператора lifecell.