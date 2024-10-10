Угорщина підписала угоду із "Газпромом" про збільшення постачання газу в обхід України (оновлено)

Угорщина підпише контракт із російським "Газпромом", який дозволить використовувати трубопровід "Турецький потік" на повну потужність і гарантує конкурентоспроможну ціну на довгостроковий термін.

Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто на газовому форумі в Санкт-Петербурзі, передає The Moscow Times.

"У нас є довгострокові договори (з "Газпромом"), підписані у 2021 році, на 15 років. Щодо конкурентоспроможності цін, то вона гарантована укладанням додаткових контрактів між нашою країною та "Газпромом", що дозволяє нам зберігати конкурентоспроможність цін на довгострокову перспективу", – сказав Сійярто.

За його словами, Угорщина підпише з "Газпромом" додатковий договір, який дозволить у 2025 році закупити такий обсяг російського газу, завдяки якому Угорщина зможе використати "Турецький потік" на повну потужність.

Пізніше у російському "Газпромі" повідомили, що під час зустрічі голови російського газового монополіста Олексія Міллера та Петера Сійярто у Санкт-Петербурзі було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо можливості збільшення постачання російського газу до Угорщини. Подробиць угоди "Газпром" не уточгнює.

Проте очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що газопровід "Турецький потік" може допомогти Європі впоратися з дефіцитом газу у випадку припинення транзиту російського палива через Україну з початку 2025 року.

"Цей альтернативний маршрут може допомогти не тільки Угорщині, але й іншим країнам Центральної Європи, якщо вони зіткнуться з серйозною ситуацією у випадку відсутності транзиту через Україну", – цитує Сіярто агентство Reuters.

Він додав, що Угорщина задоволена співпрацею з "Газпромом" і не має привабливіших альтернатив.

"Цього року ми отримуємо в цілому 6,7 мільярда кубометрів газу від "Газпрому" в Угорщині... Це дозволить "Турецькому потоку" повністю використовуватися на повну потужність", – сказав Сійярто.

Вхідна потужність "Турецького потоку" на сербсько-угорському кордоні становить 8,5 млрд кубометрів, і цього року обсяг поставок "Турецьким потоком" уже перевищує 5,7 млрд кубометрів, що більше, ніж за весь минулий рік, додав Сійярто.

Загалом цього року Угорщина отримає 6,7 млрд кубометрів російського газу.

Наприцінці серпня повідомлялося, що Сійярто прилетів до Санкт-Петербурга, де провів переговори з головою російського "Газпрому" Алексеєм Міллером. Сіярто тоді підтвердив, що метою його візиту є обговорення імпорту російських енергоносіїв.

Транзит російського газу через Україну

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.