Подорожчання молока впливає на конкурентність української молочної продукції, – СМПУ

Зростання цін на молоко-сировину знижує конкурентоспроможність української молочної продукції.

Про це повідомили в Спілці молочних підприємств України.

Зазначається, що експерти та аналітики СМПУ проаналізували причини помітного (аж на 30%) зростання ціни на молоко-сировину відносно жовтня 2023 року.

"Помітні цінові стрибки, які відбуваються в короткий проміжок часу, свідчать про незбалансованість ринку молоко-сировини в Україні. Зростання ціни на молоко-сировину негативно впливає на конкурентоспроможність українських молокопродуктів і на ефективність діяльності молокозаводів", – йдеться у повідомленні.

До того ж страждають покупці, які змушені скорочувати споживання молочних продуктів через їх здорожчання.

В СМПУ вважають, що ситуація на ринку молоко-сировини, яка повторюється другий рік поспіль, потребує оперативного державного втручання.

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Зокрема, необхідно стимулювати розвиток молочного скотарства у його індустріальному сегменті, а також реформувати сектор виробників серед населення у форми кооперативів або малих та сімейних ферм.

"Це дозволить забезпечити якість та простежуваність якості сировини, як того вимагає ЄС. Переробна галузь залежить від виробників молока, але на жаль, поки що рівень якості сировини у населення не дотягує належного рівня. Тож реформування приватного сектору допоможе подолати дефіцит молоко-сировини та збільшити обсяги її надходження на промислову переробку", – наголосив виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

Як повідомлялося, раніше виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур зазначав, що в умовах дефіциту молока та, як наслідок, зростання цін на молочну продукцію, важливо поступово нарощувати промислове виробництво сировини. Ця галузь є цікавою та привабливою для інвесторів, адже рентабельність бізнесу може становити від 30 до 50%.