В окупованій Феодосії почали відключати воду через пожежу на найбільшій нафтобазі в Криму. Вогонь не можуть загасити вже четверту добу

У тимчасово окупованій Феодосії в Криму обмежать подачу води через пожежу на найбільшій на півострові нафтобазі, що постраждала внаслідок удару Збройних Сил України. Пожежу на Морському нафтовому терміналі не можуть загасити вже четверту добу.

Про це йдеться в повідомленні підприємства "Вода Криму".

"У зв'язку з ремонтними роботами дюкера Північно-Кримського каналу, а також підвищеною витратою води на ліквідацію надзвичайної ситуації техногенного характеру з 10 жовтня 2024 роу подача ресурсу здійснюватиметься з двох водосховищ – Феодосійського та Фронтового", – сказано в повідомленні.

Там додали, що можливе тимчасове погіршення якості питної води за запахом, тоді як за хіміко-бактеріологічними показниками вода, що подається, відповідає нормативним вимогам.

Після локалізації пожежі буде здійснено переорганізацію водопостачання та відновлено подачу води тільки з водосховища Феодосії.

Що відомо про наслідки удару ЗСУ по нафтобазі в Криму?

Як повідомлялося, ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії у день народження російського дикатора Путіна 7 жовтня. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі, пояснивши що вона використовується для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

На об'єкті почалася сильна пожежа, а у соцмережах з'явилися фотографії із трьома стовпами густого чорного диму. Міська влада окупованої Феодосії запровадила режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру, обмеживши доступ людей та транспорту до зони надзвичайної ситуації. Вже наступного дня, увечері 8 жовтня, мешканці Феодосії повідомляли в соцмережах, що вибухи в районі нафтобази продовжуються.

Загалом на території нафтового терміналу знаходяться 43 цистерни загальною місткістю 258 тис. кубометрів. Місцеві жителі повідомляли, що вдень 8 жовтня горіло сім із них.

Своєю чергою Росспоживнагляд виявив перевищення діоксиду сірки у повітрі у мікрорайоні Ближні Камиші поруч із нафтобазою.

"Наскільки це небезпечно, залежатиме від тривалості впливу", – зазначали в російському відомстві та рекомендували мешканцям не виходити з дому та не провітрювати приміщення.

Місцеві мешканці в соцмережах скаржаться, що влада Феодосії приховує масштаб події. Водночас російські чиновники називають пожежу на нафтобазі "пригодою", не уточнюючи, що саме стало її причиною. Також вони стверджують, що "жертв та постраждалих немає".

Нагадаємо, у 2019 році окупаційна влада Криму продала Морський нафтовий термінал на аукціоні за 651 млн руб. Покупцем стала московська компанія-прокладка – "Фірма Гунас", пов'язана з підприємцем Віктором Хмаріним, який навчався з Путіним на юрфаку Ленінградського державного університету. Бізнесмен одружений із двоюрідною сестрою Путіна і володіє виноградниками в Криму, а також нафтобазами в Московській області.