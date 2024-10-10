Російський "Лукойл" відновив експорт нафти через Україну завдяки угоді з Угорщиною, – Сіярто

Угорщина відновила імпорт нафти російської компанії "ЛукОйл" на свої НПЗ нафтопроводом "Дружба" в повному обсязі.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив під час візиту до РФ, де він відвідав Санкт-Петербурзький міжнародний газовий форум, передає enkorr із посиланням на російський Інтерфакс.

"Постачання нафти відновилося. Ми змінили контракт і тепер беремо нафту на кордоні Білорусії та України", – сказав угорський міністр.

На початку вересня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що російська компанія "Лукойл" планує відновити експорт нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини після того, як її угорський партнер MOL уклав угоди про транспортування цієї нафти через Білорусь та Україну.

Відтак, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні і оплачуватиме її транзит через Україну. Раніше його мала оплачувати Росія. За даними співрозмовників агентства, "Лукойл" планував відновити постачання нафти на експорт цим маршрутом у жовтні.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Наприкінці серпня стало відомо, що російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну. Проте в угорської компанії MOL залишалася чинна угода з "Лукойлом".