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Новини
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Російський "Лукойл" відновив експорт нафти через Україну завдяки угоді з Угорщиною, – Сіярто

сійярто

Угорщина відновила імпорт нафти російської компанії "ЛукОйл" на свої НПЗ нафтопроводом "Дружба" в повному обсязі.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив під час візиту до РФ, де він відвідав Санкт-Петербурзький міжнародний газовий форум, передає enkorr із посиланням на російський Інтерфакс.

"Постачання нафти відновилося. Ми змінили контракт і тепер беремо нафту на кордоні Білорусії та України", – сказав угорський міністр.

На початку вересня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що російська компанія "Лукойл" планує відновити експорт нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини після того, як її угорський партнер MOL уклав угоди про транспортування цієї нафти через Білорусь та Україну. 

Відтак, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні і оплачуватиме її транзит через Україну. Раніше його мала оплачувати Росія. За даними співрозмовників агентства, "Лукойл" планував відновити постачання нафти на експорт цим маршрутом у жовтні.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Наприкінці серпня стало відомо, що російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну. Проте в угорської компанії MOL залишалася чинна угода з "Лукойлом".

Автор: 

Угорщина (553) нафта (4832) росія (14372) нафтопровід (287) Лукойл (99) Сійярто Петер (17)


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Топ коментарі
+32
Венгри сміються над простими українцями, яка у українців нікчемна влада, яка заробляє на крові українців!
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10.10.2024 21:29
+16
так буде і з газом
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10.10.2024 21:23
+14
Так само буде з газом, питу азербайжанський. У путіна буде валюта на вбивство українців!
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10.10.2024 21:30
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Це якійс сором. Хоч здеріть з них десятикракту ціну за транспортування.
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10.10.2024 21:22 Відповісти
До цього транзит нафти сплачував лукойл, а тепер умови контракту можна змінити.мовляв зношеність труб та й насоси вже старенькі треба міняти бо щось ламаються частенько. Можна біля насосних станцій уламки шахедів розкидати.
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10.10.2024 22:52 Відповісти
так буде і з газом
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10.10.2024 21:23 Відповісти
Це все угорське ІПСО.
Еге ж?
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10.10.2024 21:26 Відповісти
Ага. І ніякої угоди з Україною не було. Угу. Качають самі.
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10.10.2024 21:29 Відповісти
Венгри сміються над простими українцями, яка у українців нікчемна влада, яка заробляє на крові українців!
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10.10.2024 21:29 Відповісти
"https://biz.censor.net/news/3500982/******************************************************************* погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft. Джерело: https://biz.censor.net/n3514284

Зрозуміло? дизпаливо, що поставляється в Україну, виробляють із російської нафти
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10.10.2024 22:58 Відповісти
У вас проблеми з оцінкою дій влади. Влада, яка заробляє на крові своїх громадян і забезпечує можливість заробітку ворога на своїй території є зрадницькою чи колаборантською
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12.10.2024 11:32 Відповісти
Так само буде з газом, питу азербайжанський. У путіна буде валюта на вбивство українців!
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10.10.2024 21:30 Відповісти
Цей транзит захищає трубу від долі енергетики. Маєте інший варіант наразі захисту? А без цієї труби і внутрішня ГТС ляже. На носі зима та наша промисловість сильно залежна від газу.
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10.10.2024 21:54 Відповісти
Вибачте будь-ласка, а яка у нас ще залишилась промисловість ? Нелегальні сигарети та бухло, чи азартні ігри.
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10.10.2024 21:58 Відповісти
У нас ще багато енергомісткого виробництва.
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10.10.2024 23:50 Відповісти
Виходячи з вашої логіки, кращий спосіб захистити населення України від кацапів - здати його в оренду кацапам.
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11.10.2024 08:21 Відповісти
Де Сємьон Сємєнченко, де його соратники по героїчній боротьбі із баригами і торгівлею на крові?
Ау!
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10.10.2024 21:36 Відповісти
Один знайшовся, пару тижнів тому давав інтерв'ю Мосейчук-Скабєєвій. Він в захваті від свого презедента і його менеджерів.

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10.10.2024 21:45 Відповісти
Альфонс нашелся.
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10.10.2024 22:06 Відповісти
у Мосійчучки прізвище - Раєвська. Скабєєва - то її функція.
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10.10.2024 22:53 Відповісти
Це Порох займався торгівлею на крові, а зараз працюють ефективні менеджери
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10.10.2024 21:38 Відповісти
Шмигаля у відставку!
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10.10.2024 21:38 Відповісти
Шмыгу никто не спрашивал, это все провернула зедерьмаковская опа
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10.10.2024 21:42 Відповісти
Кабмин не вовлечен в переговоры по транзиту российской нефти и газа, - Шмыгаль
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10.10.2024 21:47 Відповісти
Це другий пункт плану перемоги зе
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10.10.2024 21:45 Відповісти
Цензор:

Маємо зробити все, щоб зменшити спроможність РФ дестабілізувати Європу і світ, - Зеленський.

09.10.24 18:25
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10.10.2024 21:49 Відповісти
Зелені покидьки прогинаються перед ******** підставляючи народ України.
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10.10.2024 22:08 Відповісти
Что что то я не понял, так Зермак тоже кровавый барыга?
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10.10.2024 22:11 Відповісти
Якщо Україна сидить на цій же трубі, то по-іншому і бути не могло.
Доки ми не перейдемо на свій газ, якого на комуналку вистачає.
Сіярто просто пукнув у небо, констатуючи очевидне.
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10.10.2024 22:17 Відповісти
Оце така війна.
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10.10.2024 22:19 Відповісти
Напрасно !
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10.10.2024 22:25 Відповісти
А що то було, 73%? У нас війна, а у вас? Ворог росія чи США?
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10.10.2024 22:28 Відповісти
Гнидотні гниднки без краплі совісті.
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10.10.2024 23:11 Відповісти
"Лукойл"

Українською - "Цибульойл"!
)))
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10.10.2024 23:32 Відповісти
Дяауємо ЗЄ за фінансування армії РФ.
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10.10.2024 23:51 Відповісти
Позорище ***
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11.10.2024 07:11 Відповісти
Щоб писати всяку нісенітницю,треба знати ,за якими договорами ми транспортує у рашиську нафту,газ до Євросоюзу,може повне перекриття може обернутись для нас погано,вже ,,брати,,поляки довели це.
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11.10.2024 07:48 Відповісти
Не бреши, не може. ЄС уже відмовився від московського газу. Лише барижні привладні українські зрадники цього не зробили через потенційну втрату можливості масово розкрадати газ українського видобутку, який на папері видавався за кацапський
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12.10.2024 11:38 Відповісти
*****.
Це крок миру Зеленського?
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11.10.2024 08:16 Відповісти
Це завдяки "українському Черчиллю"
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11.10.2024 12:27 Відповісти
Захищати інтереси свого народу - добра риса політиків. Це і є державники
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12.10.2024 08:24 Відповісти

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